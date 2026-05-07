Colombia

Gustavo Petro acusó a Alemania de retener piezas arqueológicas colombianas: “Eso es un robo”

El mandatario colombiano insiste en la necesidad de recuperar reliquias valiosas que, según sus palabras, fueron entregadas antes de la Primera Guerra Mundial

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El presidente denuncia que Alemania retiene 140 piezas arqueológicas colombianas sin autorización del estado sudamericano - crédito Presidencia de Colombia
El presidente denuncia que Alemania retiene 140 piezas arqueológicas colombianas sin autorización del estado sudamericano - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó al gobierno de Alemania al señalar a esa nación de no devolver algunas piezas arqueológicas que son originarias del país sudamericano.

La acusación fue conocida durante un acto público realizado en Tumaco, en el departamento de Nariño (Pacífico colombiano), donde el mandatario indicó que las piezas retenidas pertenecen a la cultura de San Agustín, históricas de Tierradentro en los departamentos del Cauca y Huila, y que, según el jefe de Estado colombiano, fueron trasladadas a ese país antes de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918).

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En su declaración, Petro indicó que las piezas quedaron almacenadas en bodegas de un instituto privado alemán y no han sido expuestas al público. Según el jefe de Estado, la devolución fue suspendida a raíz de un cambio político en Alemania, pese a que el presidente anterior del país europeo había prometido su regreso a Colombia.

Me quedó una gran colección que en realidad no quisieron devolvernos por un cambio político en el país donde están (..) el presidente anterior de Alemania me había ofrecido la devolución”, expresó el presidente.

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El mandatario también afirmó que el instituto alemán responsable de las piezas no autorizó la repatriación y anunció que continuará con gestiones diplomáticas para recuperar los elementos.

Será materia de una presión diplomática que hay que seguir haciendo, incluso en medio del pueblo alemán, porque eso es un robo”, comentó.

Por el momento, el gobierno alemán no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

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