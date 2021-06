Pipe Bueno y su reflexión tras haber padecido el covid-19 por segunda vez

Pipe Bueno. Foto: Instagram @pipebueno

Vuelve y juega. Pipe Bueno tuvo Covid-19 por segunda ocasión. Sin embargo, no lo había revelado hasta ahora, que ya se encuentra recuperado y decidió hacer una reflexión al respecto.

En sus historias de Instagram comentó: “Me dio Covid por segunda vez y el mensaje, de corazón, es muy cortico y muy sencillo: Por favor, cuídense, no bajen la guardia porque uno se empieza a relajar porque empieza a pasar el tiempo, uno quiere salir, en fin… aunque se me pegó de la manera más extraña, no sabemos muy bien. Además, oportunamente me pude cuidar a tiempo y a nadie de mi familia, a nadie más contagié”.

Posteriormente, hizo un llamado a cuidar de las personas mayores y seres queridos. “Hay que cuidar la vida de los que nos rodean, de los papás, de los más adultos, de la gente que amamos. Por favor, no bajen la guardia, vacúnense, porque sería muy lamentable llegar a contagiar a una persona que uno tanto ama y eso termine en una tragedia”.

Pipe Bueno reveló que tuvo Covid por segunda vez

Le dio Covid – 19 por primera vez en 2020

Es de recordar que, el cantante de música popular ya había dado positivo para el nuevo coronavirus en septiembre de 2020. Sin embargo, en su momento no dijo nada, solo habló del tema en un post que compartió en enero de 2021 en el que escribió: “A un mes de que naciera mi hijo y en ese momento siendo positivo para Covid-19, sintiendo mucho miedo de que podría pasar conmigo, mi salud, el futuro de mi hijo (…) aunque salí victorioso me asusté mucho al pensar que físicamente al estar tan sedentario y con el sobrepeso que tenía era más vulnerable frente a esta nueva enfermedad”.

Máximo Giraldo Cataño, su hijo con Luisa Fernanda W, nació en octubre de 2020.

Y, en ambas oportunidades el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ logró recuperarse satisfactoriamente.

Post en Instagram de Pipe Bueno. Foto: Instagram @pipebueno

Entre las celebridades colombianas que han tenido Covid-19 en el último mes están el cantante Andrés Cepeda – quien ya se recuperó – la actriz Estefanía Borge, la presentadora Linda Palma y el ciclista Egan Bernal.

“Lo celebramos de una manera diferente”, Pipe Bueno sobre el cumpleaños de su mamá

El pasado jueves 3 de junio, a la vez que Pipe Bueno reveló que tuvo Covid -19 nuevamente – también le festejó con sencilla reunión familiar el cumpleaños a su mamá, Martha Lucía Bueno.

En sus historias de Instagram se vio que su madre estuvo en compañía de su nuera, la influencer Luisa Fernanda W, su nieto Máximo y un par de personas más. Además, también estuvieron pendientes del partido Perú vs. Colombia, el cual quedó 0-3 con goles de Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Díaz. Con este marcador se inició la nueva etapa de Reinaldo Rueda al frente de la Selección Colombia.

Finalmente, el cantante de música popular publicó algunas fotografías junto a su madre, en las que se observa la torta y la decoración. “Hoy es el cumpleaños de mi madre... de una de las personas que más amo en el planeta y a la cual le debo mi vida. Lo celebramos de una manera diferente pero lo más importante con amor. Te amo y siempre te amare. Gracias por tanto madre mía”, escribió Bueno.

Pipe Bueno y su madre. Foto: Instagram @pipebueno

No sobra decir que, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comenzaron a salir aproximadamente a mediados de 2019. La paisa también se ha dejado seducir por el mundo de la música y ha lanzado unas cuantas canciones. Además, en enero pasado compartió una versión que ella y Pipe Bueno hicieron de ‘Cupido fallo’, tema del cantante popular. El video tiene hasta el momento más de dos millones de reproducciones en Instagram.

SEGUIR LEYENDO: