La empresaria Andreina Fiallo revela que está embarazada

Andreina Fiallo y Javier Reina. Foto: Instagram @javier_reina10

La empresaria Andreina Fiallo y el futbolista Javier Reina – cuya relación se confirmó en el 2020 – sorprendieron al compartir la noticia de que tendrán un hijo. En su cuenta de Instagram Fiallo publicó una imagen junto a su pareja mientras sostenía una ecografía y escribió: “Dios nos dio un regalo maravilloso, dentro de mi pancita está creciendo una vida a la que amamos con toda el alma, que soñamos y pedimos en oración con mucho amor”.

Posteriormente, le dedicó algunas palabras de agradecimiento al futbolista por el apoyo que le ha dado, además de halagarlo como padre. “No tengo dudas del gran papá que eres y serás para nuestro bebé... Después de tantos años volver a ser mamá me hace sentir de nuevo como la primera vez, pero me llena el alma saber que volveré a sentir ese amor infinito que llena el corazón una vez más”.

Post en Instagram de Andreina Fiallo. Instagram @andreinafiallo

Por su lado, en su perfil de Instagram Javier Reina publicó la misma fotografía y, además de destinarle amorosas palabras a Andreina también le envió un mensaje a su bebé. “Mi Amor... no tengo palabras para agradecerte por hacerme tan feliz, por ser mi cómplice, mi parcera; por tu vientre que hoy es la representación del más puro amor que hay en mi corazón (…) y a ti hijo de mi vida, te soñé y mi corazón no deja de alegrarse y tratar de explotarse de felicidad al saber que eres el fruto de un gran amor”.

Post en Instagram de Javier Reina. Foto: Instagram @andreinafiallo

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántos meses de gestación tiene la empresaria.

Es de recordar que, tanto Andreina Fiallo como Javier Reina ya son padres por su lado. Junto al frutbolista Fredy Guarín – de quien se separó en 2017 – la empresaria es madre de Daniel y Danna; mientras que Reina tiene una hija de una relación anterior.

Respecto de su anuncio, son varias las figuras públicas que han reaccionado positivamente a la noticia. Por ejemplo, en el post de Fiallo reaccionaron Carolina Cruz poniendo emoticones de caras con ojos de corazón al igual que María Alexandra Becerra. La exprotagonista de nuestra tele, Katerine Peláez y la DJ Marcela Reyes también le escribieron.

Reacciones post de Andreina Fiallo. Foto: Instagram @andreinafiallo

Reacciones post de Andreina Fiallo. Foto: Instagram @andreinafiallo

Andreina Fiallo revela lo que piensa de las críticas que recibe su hijo por cantar

Durante los últimos años Daniel Guarín ha demostrado su interés por la música, especialmente por el género urbano. A través de sus redes sociales ha compartido algunos covers como el que hizo de ‘Medusa’, canción de Jhay Cortez, J Balvin, Anuel AA. El pasado 17 de febrero publicó un video cantando ‘Zun da da’ del reguetonero puertorriqueño, Zion, y sorprendió a sus seguidores tocando la guitarra para acompañarse en la interpretación.

Y, el pasado 23 de abril el cantante urbano Dani Mora lanzó ‘Diamante remix’ junto a Danno Eleven – como se hace llamar artísticamente Daniel Guarín- Rendón y OD.

Sin embargo, no le han faltado las críticas de quienes cuestionan sus habilidades musicales. Y, recientemente Andreina fue interrogada sobre “cómo le ayuda a superar a su hijo” este tipo de críticas. “Tiene muy claro que en las redes sociales uno se encuentra con todo tipo de personas, que hay gente con mucha maldad, gente muy malintencionada. Entonces, en realidad, no es de superar porque él se lo toma muy relajado, muy tranquilo”, respondió en sus historias en Instagram.

Famosas colombianas que han sido mamás durante la pandemia

Andreina Fiallo se suma a la lista de figuras públicas que han tenido hijos durante este tiempo. Otras celebridades fueron Luisa Fernanda W (primer hijo), Andrea Tovar (segundo hijo), Danielle Arciniegas (segunda hija), Taliana Vargas (segundo hijo), Valerie Domínguez (primer hijo), entre otras.

