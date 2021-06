Mariana Gómez habla sobre lo que hay detrás de su personaje de ‘Irma’ en ‘La reina del flow 2’

Al igual que otros actores de ‘La reina del flow’, Mariana Gómez también encarna el personaje de una cantante urbana, en su caso su rol es el de ‘Irma’, también llamada como ‘El Huracán’. Y, recientemente habló del proceso de creación del personaje resaltando que no está inspirado en nadie.

En entrevista para Caracol Televisión la actriz paisa comentó: “Para la creación de ‘Irma’ yo no me tuve que basar en nada ni nadie porque es un personaje que tiene historia propia, que tiene alma propia, que tiene bagaje propio, carácter propio (…) no me puse a mirar como bueno, va a tener el carácter de este o el otro. Yo no conozco lo suficiente a ningún artista como para decirte cómo es su carácter, una cosa es lo que vemos y otras como son. Entonces no te puedo decir tiene el carácter de esta porque jum”.

Su respuesta coincide un poco con la de su colega y compañero de set, Carlos Torres, quien da vida a ‘Charly Flow’, un reguetonero. En diálogo con el portal Kienyke el actor aseguró que se fijó especialmente en los cantantes urbanos colombianos para construir la jerga, apariencia y forma moverse del personaje, más no la esencia del mismo.

“‘Charly’ tiene una vida única y pasa por unas situaciones que estoy seguro que ninguno de ellos (los reguetoneros) ha pasado y si han pasado yo no me he enterado. ‘Charly’ pasa por una cantidad de situaciones que al momento de construir el personaje no queda más referente que tu trabajo de la mano de los directores, los libretistas y el equipo”, explicó Torres al mencionado medio.

Otros actores que encarnan a personajes reguetoneros son Carolina Ramírez, cuyo rol se llama ‘Yeimy Montoya’ y es la protagonista de la historia. Además de, Juan Manuel Restrepo, quien se mete en los zapatos de ‘Erick’, también llamado ‘Pez Koi’.

Además, a finales de abril Restrepo comentó a Caracol Televisión que, en su vida real, se estaba interesando por el mundo de la música y actualmente está preparando una canción.

Actualmente se emite por Caracol Televisión ‘La reina del flow 2′, segunda temporada del seriado colombiano.

Mariana Gómez sí canta en la vida real

No sobra decir que, Mariana Gómez divide su pasión por el mundo artístico entre la actuación y el canto. De hecho, Colombia la conoció en el año 2013 tras participar en el reality musical ‘La Voz Colombia’. Y, en sus redes sociales ha publicado algunos covers que ha hecho, los cuales han sido muy bien recibidos por sus fanáticos y seguidores.

Además de cantar, actuar y haber participado en un reality musical, Mariana Gómez también estuvo en otro programa de telerrealidad: ‘MasterChef Celebrity Colombia’, en la versión que se emitió entre 2019 y 2020. Al final, la ganadora fue la cantante Adriana Lucía.

El reality gastronómico, emitido por el Canal RCN, estrena temporada este sábado 5 de junio y seguirá emitiéndose todos los fines de semana.

