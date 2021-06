Claudia Bahamón cuenta por qué es “un milagro” que MasterChef Celebrity salga al aire

IG: @claudiabahamon

Este sábado 5 de junio los fanáticos del reality gastronómico, MasterChef Celebrity Colombia, podrán disfrutar de su nueva temporada, de la cual Claudia Bahamón – presentadora del programa – dice que “es un milagro” que por fin salga al aire, pues inicialmente las grabaciones empezaron en mayo de 2020 y fueron suspendidas por la pandemia. Posteriormente, se retomaron este 2021 y el resultado se podrá ver todos los fines de semana por el Canal RCN.

Durante una entrevista con La FM, la presentadora neivana dijo: “Esta temporada salida al aire para mí es un milagro, de verdad. Luego de que el año pasado comenzáramos a grabar en mayo 11 y nos dijeran: - cancelado, entramos a cuarentena, no sabemos qué va a pasar - y lo movíamos (las filmaciones) no que si en julio, que si agosto, que si octubre. No se hizo en el año y yo dije: - Dios mío, esto ya no fue – (…) y cuando nos hablaron a principios de año que finalmente íbamos a grabar yo dije: Gracias Dios por darnos una nueva oportunidad”.

La presentadora agregó que, aunque disfrutaron de las filmaciones, éstas también fueron difíciles por los protocolos de bioseguridad. “Salir al aire finalmente y luego de haber pasado unas grabaciones, que si bien muy amables, también muy difíciles por todos los protocolos de seguridad”. Empero, ninguno de los presentadores, jurados o participantes se contagió de Covid-19.

Es de recordar que, en esta oportunidad algunos de los participantes del reality son: La actriz Lorna Cepeda, el español Emmanuel Esparza, la cantante de música popular Francy, los comediantes Liss Pereira y Diego Camargo, la cantante Marbelle, entre otros.

Los famosos que han ganado la versión ‘Celebrity’ del programa son: El comediante Piter Albeiro en el año 2018. Y, a principios de 2020 fue la cantante Adriana Lucía quien triunfó como la ganadora en la edición de ese año.

Solo falta saber quién será la celebridad ganadora de este año. Aunque Marbelle aumentó la expectativa cuando en una rueda de prensa dijo: “Recuerden que nadie se puede enterar que yo gané” – reseñan medios nacionales – lo que generó algunas dudas.

Esta vez los jurados vuelven a ser jurados los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Chris Carpentier. No sobra decir que, esta es la sexta temporada del programa, pero la segunda en la que los participantes son celebridades.

Un poco de la vida de Claudia Bahamón

La neivana también mostró su talento como presentadora en la sección de entretenimiento de Noticias RCN, de la cual salió hace bastantes años.

Es de recordar que, está unida en matrimonio al director de cine, Simón Brand. Y, Samuel y Luca son sus hijos.

Además de presentar, Bahamón también ha protagonizado videos musicales como el de ‘Sentada aquí en mi alma’ de Chayanne, lanzado aproximadamente en el año 2003.

