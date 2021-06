Marcela Reyes explica por qué tiene bloqueada en Instagram a Manuela Gómez

Manuela Gómez y Marcela Reyes. Foto: Instagram @manugomezfranco1 y @marcelareyes

Vuelve y juega. Una vez más la DJ Marcela Reyes y la empresaria Manuela Gómez están en el centro de la atención. Esta vez porque Reyes explicó los motivos por los cuales tiene bloqueada en Instagram a la exprotagonista de nuestra tele.

Dando respuesta por medio de sus historias en Instagram a diferentes rumores, un usuario aprovechó para cuestionarla sobre por qué tiene bloqueada a Gómez a lo que Reyes comentó: “Bebés, díganme una cosa, de verdad de corazón, cómo no bloquear a una persona que sin tú ni siquiera ser allegada a ella o tener algún tipo de negocio, porque nunca hemos tenido un negocio juntas, sale a hablar cosas que no son ciertas cuando yo nunca le he hecho nada a ella ni ella a mí”, expresó en primer lugar.

Posteriormente, señaló de “incómodas” las veces que Manuela Gómez se ha referido a ella. “Nunca hemos tenido un roce, entonces eso es muy incómodo que una persona te esté mencionando y diciendo cosas que no son ciertas. Yo prefiero bloquear ese tipo de personas y quitarme esa energía (...) simplemente es mejor poner esas personas en pausa, bloquearlas de la vida de uno para no indisponerse para no entrar en más polémicas”.

En el pasado, Marcela Reyes ha insistido en que entre las dos no ha habido ningún pleito. Por su lado, Manuela Gómez dijo en una oportunidad que una vez logró opacar a la DJ porque tocó mejor que ella.

“Yo a ella la conocí muy poco. Ella me dijo que le ayudara a postear una canción que estaba lanzando a cambio de publicidad de mis productos. Yo le llevé mis productos, nunca me hizo la publicidad y además nunca más me volvió a contestar por WhatsApp”, respondió la exprotagonista de nuestra tele en sus historias de Instagram cuando fue interrogada sobre por qué Marcela Reyes la tenía bloqueada.

Tomada de Instagram @rechismes

Marcela Reyes se refiere a rumores de embarazo

Por otro lado, la DJ también habló de otros rumores que la rodean, como el de si está en embarazo. “¿Este estómago es de una mujer embarazada? No, no sé por qué ha cogido tanta fuerza ese rumor. Hay muchos mensajes de esos y no estoy embarazada”.

Reyes está en una relación con el cantante urbano B King. Y además de ser novios, la pareja también ha compartido proyectos musicales como la realización de la canción ‘Destino’, que cuenta hasta el momento con más de cien mil visualizaciones en YouTube.

Además, la DJ tiene un hijo llamado Valentino con su exesposo DJ Exotic.

De hecho, el nombre de Marcela Reyes comenzó a sonar cuando en 2019 se viralizó un video en el que se le ve intentar abrir la puerta de un cuarto a patadas para descubrir a su esposo de aquel momento, DJ Exotic (Daniel Alejandro Salinas), siendo infiel con una amiga suya. Posteriormente, el matrimonio se terminó..

Por su lado, Colombia conoció a Manuela Gómez en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión de 2012. La paisa no ganó.

Desde entonces se ha desempeñado como empresaria.

