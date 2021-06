Luly Bossa respondió trino de Marbelle sobre el Paro Nacional: “Cada cual ve lo que quiere”

El choque de trino entre la actriz Luly Bossa y la cantante Marbelle por opiniones acercar del Paro Nacional en Colombia.

De opiniones dividas, así quedó evidenciado en Twitter la mirada de las dos artistas respecto al actual Paro Nacional, que se vive en Colombia desde el pasado 28 de abril. Por su parte Marbelle, quien siempre ha expresado su posición política y apoyo al actual gobierno, a diferencia del pensamiento que tiene la actriz Luly Bossa, quien en sus redes sociales ha expresado inconformismo e injusticas frente al actual mandato.

El choque ideológico inició cuando Marbelle publicó en su red social: “Las necesidades de los otros fueron invisibles para los vándalos que destruyeron e incendiaron el país llevándose por delante el sacrificio y la vida de otros. También he pagado mis impuestos y trabajado como mula, pero no. No estoy con este tipo de muchachos.”

Lo que generó que la Luly Bossa, quien actualmente trabaja en la plataforma de Onlyfans, decidiera contestarle resaltando que sí apoya lo que han realizado los estudiantes durante el marco de las movilizaciones en Colombia.

“Yo pago impuestos, trabajo como mula, y estoy con los muchachos. Esto no es de izquierda ni derecha, es cuestión de justicia social. No todo es negro ni blanco, pensar que el camino de uno es la verdad absoluta es minimizar al otro”, respondió la actriz, citando el trino de la cantante.

Tras la respuesta de la actriz, varios internautas reaccionaron afirmando que ella apoyaba el vandalismo, ante lo cual respondió citando a Marbelle.

“No Marbelle, nunca hablé de los vándalos. Pero repito, cada cual ve lo que quiere”, publicó Bossa en la red social.

En esta respuesta, los comentarios no se hicieron esperar, algunos siguieron señalando a la actriz indicando que ella defendía el accionar vandálico del último mes, mientras que otros la defendieron, aclarando que la opinión de ella respecto al trino de Marbelle, no era una defensa a los vándalos, sino que hizo un llamado a destacar que los “muchachos” como los catalogó la cantante, han realizado marchas pacíficas en las que hacen un reclamo a la justicia social y a la equidad.

“Cada persona ve la vida desde su burbuja, aquel que minimiza el valor de una vida y lo compara con un local no merece tiempo”, “Los vándalos aprovechan la oportunidad para delinquir, pero no son los que marchan. Marcha la ciudadanía indignada en legítimo derecho” y “cada cual ve el mundo con las gafas que lleva puestas”, son algunos de los comentarios de seguidores de la actriz dejaron en la publicación.

Durante últimas entrevistas y trinos expresados por la actriz, ha hecho énfasis en su arrepentimiento al haber votado por el presidente Iván Duque, en una conversación en el canal de YouTube de Omar Vásquez, quien hace de Diva Rebeca, Bossa manifestó:

“Ese man mojó el pan con Colombia en una tasa, y luego fue y nos dio un beso. Terrible, que mier... ¿cuántos muertos más? Es muy difícil tratar con misericordia a una persona tan obtusa, es un ejercicio de paciencia para nosotros”, afirmó Luly en la entrevista.

Luly Bossa fue enfática en asegurar que si bien votó por Iván Duque, se arrepiente completamente de haberlo hecho.

“Voté por él y me arrepentí horrible”.

