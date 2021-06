Policía de Bogotá niega que uno de sus uniformados haya agredido a un fotógrafo con arma blanca

El fotógrafo Nicolás Sánchez aseguró que fue agredido con arma blanca cuando cubría las manifestaciones del paro nacional en Usme. Foto: Colombia Informa

Luego de que el fotógrafo independiente Nicolás Sánchez denunciara que fue víctima de una agresión arma blanca por parte de un policía, en medio de los disturbios que ocurrieron en la noche del miércoles en Usme, tras la jornada de manifestaciones del paro nacional, el comandante de esa institución en la capital colombiana aseguró que hay pruebas que demuestran que la agresión no ocurrió en las circunstancias que narró Sánchez.

“En referencia a unos hechos que se encuentran en redes sociales de un corresponsal de prensa que manifiesta haber sufrido lesiones con arma blanca por parte de miembros de la Policía Nacional en la localidad de Usme, la Policía Metropolitana de Bogotá se permite informar a la opinión pública que de manera inmediata se puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación que mediante el Cuerpo Técnico de Investigación adelantarán las indagaciones correspondientes para esclarecer los hechos”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía en la capital colombiana.

Según el alto oficial hay varias pruebas con las que se desmentiría la denuncia del fotógrafo y reiteró que en esa institución eran respetuosos de los periodistas y comunicadores.

“De acuerdo, a lo que inicialmente se cuenta como elemento material probatorio hay testigos que manifiestan que los hechos no se presentaron como se encuentran descritos en las redes sociales. La Policía Nacional es respetuosa de los Derechos Humanos, más aún de personal que labore en prensa teniendo en cuenta que son muy importantes para el desarrollo y la democracia de nuestro país”, sostuvo.

Camacho además alertó porque en los hechos de vandalismo en la ciudad, en medio de las protestas, están dañando las cámaras de seguridad.

“Es importante que los ciudadanos tengan conocimiento de que las personas que están desarrollando actividades vandálicas están dañado las cámaras que tenemos en la ciudad, incluso las privadas, con el fin de que no tengamos los elementos materiales probatorios y poder precisamente realizar seguimientos a esas actividades vandálicas e incluso a algunas falsas noticias que están circulando”, concluyó Camacho.

El joven agredido, Nicolás Sánchez, es un fotógrafo independiente que estaba cubriendo las protestas en el sector de Marichuela en la localidad de Usme. En diálogo con Colombia Informa, el reportero explicó que estaba junto a un compañero cuando los Policía se le acercaron y se dio la agresión. “Mi compañero y yo nos acercamos para tener un mejor registro, dentro de eso la fuerza disponible arremete contra nosotros y contra los manifestantes”.

La víctima explicó que unos patrulleros se acercaron y uno de ellos lo puso contra la pared mientras otro lo golpeó fuerte en la pierna, haciéndolo caer. “Mi compañero se acerca a mí para protegerme porque tres policías más se nos acercan y uno de ellos me propicia una patada en la cara, yo quedo medio desorientado”. Ante esto empezaron a gritarle por ayuda a los gestores de convivencia y de derechos humanos, “yo reviso mi pierna y noto un sangrado, ahí es cuando llega un chico de primeros auxilios y los uniformados se van”, contó.

Tras ver su herida llamaron a una ambulancia que no pudo pasar porque, según afirma el joven, los miembros de la fuerza pública no la dejaron pasar, “entonces con ayuda de la comunidad, me montan en una tabla de la primera línea y me conducen hacia un taxi”. Al llegar al centro médico le cogen cinco puntos en la herida y logra salir de cualquier peligro.





