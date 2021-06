Luisito Comunica, impresionado, probó el ron y aguardiente colombiano: “te venden el alcohol en cartones como de leche”

Luisito Comunica prueba licor colombiano / Tomadas de Instagram @luisitocomunica

Este fin de semana, el youtuber mexicano Luisito Comunica cumple una semana tras su llegada a Colombia. En estos momentos se encuentra en Medellín, y no se fue sin probar algunos de los licores más representativos de la capital antioqueña: el ron Santafé y el Aguardiente Antioqueño.

En varias publicaciones de Instagram, el influenciador mexicano, quien aparece con una camiseta de la Sección Colombia de fútbol, se mostró impresionado que en el país vendan pequeños cartones con bebidas embriagantes como las antes descritas: “El colombiano es tan bebedor que te venden el alcohol en cartones como de leche 🤣🧃”, escribió Luisito en la descripción de uno de sus post de la red social donde apareció posando con cajas de ron y aguardiente.

Además, en sus historias de Instagram, el también empresario de camisetas y chaquetas, dejó plasmado el momento en que probó el Ron Medellín, autóctono del territorio paisa y que, al parecer, le gustó mucho a Luis Arturo Villar Sudek, nombre completo del mexicano.

“El colombiano es tan bebedor que te venden el alcohol en cartonsitos así como si fueran de juguito, como si fueran tu lunch (almuerzo u onces) para llevarte a la oficina, o qué se yo”, reiteró Villar.

Más adelante, Luisito se ‘deleitó' con el reconocido -y a veces odiado por su sabor- Aguardiante Antioqueño: “Te venden así el aguardiante y te venden el ron. Se abre tal y como si fuera la leche”, expresó el youtuber, mientras intentó destapar una caja de ron Medellín con los dientes.

“Me parece muy curioso, nunca había visto este tipo de tipo de consumo”, dijo, al mismo tiempo que tomó un sorbo del licor y dijo: “Uff, fuertesito. Un sabroso ron Medellín”.

Luisito Comunica, impresionado con el Aguardiente Antioueño y el Ron Santafé / Instagram





En sus historias, el influencer aclaró que al beber y mostrar a sus más de 26 millones de seguidores en Instagram las bebidas antes mencionadas no les estaba haciendo promoción. Además, en otras historias, mostró que en sus maletas de viaje rumbo a su país natal se llevará algunos embaces de licor colombiano para compartirlo con sus familiares y amigos mexicanos.

Luisito Comunica y su acento colombiano





De igual manera, probó otras bebidas originarias colombianas: el querido y odiado jugo de chontaduro. El CEO de Pillofón, una empresa de telefonía móvil en México, paró en una esquina de Medellín y probó el característico líquido antioqueño.

“Nos vamos a echar unos juguitos de chontaduro, que supuestamente tiene afrodisiacos. Hay un dicho popular que dice, ‘el chontaduro para que se te ponga duro’. Juguito adrodisiaco de las calles de Medellín”, comentó el youtuber.

“A diez mil pesitos colombianos, como 2 o 3 dólares”, yexpresó, mientras tomó un trago de jugo dijo: “Mmm, se siente la potencia. El chontaduro es de una fruta bien espesa, no queda nada mal. Me ha gustado, me ha flipado”, concluyó.

Cabe mencionar que la llegada de Luisito Comunica a Colombia fue cuestionada por la senadora María Fernanda Cabal (quien lo acusó equívocamente en 2019 de ser un falso terrorista y guerrillero de las Farc), porque según ella, este viaje está financiado por aquellos que tienen interés en promover la protesta social. Así lo aseguró a través de un trino que respondió al tuitero uribista Miguel Polo Polo en una de sus publicaciones.

Aunque no es la primera vez que se cuestiona al mexicano tras su arribo a un país, pues lo mismo le sucedió hace varios meses cuando llegó a El Salvador en medio de las elecciones legislativas para entrevistar al presidente Nayib Bukele. Ante lo cual se rumoró que había recibido dinero a cambio del espacio que brindó al mandatario, siendo esta una supuesta forma de intervenir en las votaciones.