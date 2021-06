Luly Bossa reveló si en verdad son buenas las ganancias de su ‘OnlyFans’

Luly Bossa en redes sociales.

Luz Helena Bossa Brieva, conocida en el mundo de la farándula colombiana como ‘Luly Bossa’, es una reconocida actriz colombiana que recientemente superó un duro proceso a raíz del covid-19, después de los que decidió festejar su cumpleaños por todo lo alto y anunciar su ingreso a la conocida plataforma para adultos OnlyFans.

Precisamente este último tema salió nuevamente a relucir en una entrevista con el periodista Omar Vásquez con su famoso personaje ‘Diva Rebeca’, quien le preguntó por el contenido que publica y si en realidad es rentable tener este tipo de red social.

En la entrevista, la presentadora quiso saber cómo fue su transición a este mundo, del que muchos huyen pero al que actrices como Aura Cristina Geithner ya se han sumado a facturar.

“Ya tienen que pagar por ver”, fue la primera reacción de la reconocida actriz, quien participa en el seriado de RCN Lala’s Spa. La intérprete aclaró que en la plataforma no necesariamente se debe subir contenido explícito para adultos, “hay personas que muestran contenido como tutoriales de maquillaje, rutinas de ejercicio, tu puedes tener OnlyFans para una cantidad de cosas”.

“Estoy en OnlyFans y estoy haciendo conferencias, voy por mi tercera conferencia que se llama ‘Conquistando un Sueño’. Esta es una plataforma gringa y no solo sirve para hacer desnudos”. Igualmente, aseguró que su contenido se compone de fotografías y videos muy sensuales y que le pagan por enviar saludos como si fueran negocios dentro de la plataforma.

‘Luly’ aseguró en la entrevista con ‘Diva Rebeca’ que las ganancias sí son buenas, que los usuarios han llegado a su plataforma buscando contenido más explícito, por lo que ha recibido muchas quejas ya que aseguran que ‘no muestra nada’.

Durante la charla, la artista también habló de su vida personal y familiar, recordó su infancia y explicó cómo fueron sus primeros años. En principio, la también modelo reveló que su nombre real no es el que todos conocen, sino que su papá la bautizó con un nombre en especial, con el que nunca se sintió a gusto.

Según comentó, su padre escogió el nombre de: Luz Helena Bossa Brieva. Y es que a pesar de que su nombre, según indicó, significa: “Guerrera de Luz”; la ha hecho sentir incómoda.

Pese a que ella jamás ha utilizado su verdadero nombre, su papá lo registró así oficialmente. Pero fue él mismo quien saliendo de la clínica dijo que de cariño sería llamada como ‘Luly’, apodo artístico como actualmente la conoce todo el mundo.

“Mi papá me bautizó con un nombre con el que no me identifico pero es mi nombre. Luz Helena y la traducción es ‘Guerrera de Luz’. Me bautizó para eso y saliendo de la clínica dijo no, le vamos a decir ‘Luly’, y así me quedé”, dijo.

Asimismo, durante una conversación con el personaje de ‘Diva Rebeca’, la artista recordó el lío judicial en el que se vio envuelta y por el cual debió entablar una demanda por la difusión de su video íntimo en contra de la comunicadora conocida como ‘La Negra Candela’ .

“La única vez que la vi fue en esa oportunidad”, refiriéndose al juicio; “ella llevó prensa, pensó que le iba a ir muy bien y que la iba a sacar adelante. Tiene que haber una vaina muy fuerte dentro de uno para llegar a hacer este tipo de cosas”, dijo la artista en la entrevista.

