Las otras polémicas de Alejandra Azcárate que no le perdonan en redes sociales

Foto tomada de Instagram @LaAzcarateOficial

Han pasado varios días desde que Alejandra Azcárate se convirtió en uno de los principales temas de conversación entre los colombianos, luego de que la Agencia de Periodismo Investigativo (API) revelara que, en Providencia, fue incautada con casi media tonelada de cocaína una avioneta cuya empresa responsable tiene entre sus socios a Miguel Jaramillo, esposo de la actriz y presentadora.

Por esta razón, sus detractores aprovecharon la situación para traer a la memoria otras polémicas situaciones en las cuales ‘La Azcárate’ fue protagonista, como en 2012, cuando despertó gran controversia con una columna de opinión titulada ‘Las 7 ventajas de la gordura’, en la que expuso lo que para ella eran ‘beneficios’ de ser una mujer pasada de kilos, sobre las que se refirió como “sapos desparramados”.

“Cuando van a los almacenes no se pasan horas midiéndose opciones de prendas porque pocas veces encuentran su talla. Sus compras son breves. ¿Qué me queda? Eso me llevo. Punto”, fueron algunas de las palabras que escribió la modelo bogotana en aquel entonces y que, por supuesto, causaron la reacción de varias personalidades como la humorista y empresaria Fabiola Posada, mejor conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, quien no dudó en decir lo que pensaba sobre la presentadora bogotana después de leer su columna.

“Tenía el concepto de una mujer supremamente inteligente, brillante, mordaz, ácida en sus comentarios, pero hoy creo que fue un desacierto su columna, que se le fueron las luces, que brilló por poco inteligente”, comentó Posada en una entrevista para el periódico La Patria.

Casi 10 años después, esta polémica columna volvió a surgir del olvido al que había sido condenada y los encargados de recalcar a Alejandra Azcárate sus palabras fueron, entre muchos otros personajes, el actor Andrés Simón, quien la cuestionó por haber dicho que se sentía afectada por los críticos que se han despachado en su contra a través de redes sociales.

“Alejandra Azcárate pidiendo que no le hagan matoneo o malos comentarios en redes, cuando ella ha sido arrogante e irrespetuosa con mucha gente durante años, coherencia por favor, recoges lo que siembras”, comentó el joven que también presentó ‘Play zone’, una antigua franja infantil matutina que era transmitida por Caracol Televisión. De igual manera lo hizo el senador Gustavo Bolívar.

La vez que humilló a un extranjero

Para 2017, Alejandra Azcárate compartió a través de sus redes sociales un video en el que criticó a un ciudadano japonés que viajaba a su lado en un vuelo porque, según dijo, esta persona emanaba un fuerte olor a sudor.

“Estoy aquí en Houston y continúo hacia Nueva York porque esta noche tengo función en Connecticut. Estoy muy feliz, pero me vi en la imperativa necesidad de contarles que mi vecino tiene una ‘chucha’ que yo no les puedo explicar. Parece que el tipo se hubiera echado de desodorante un roll-on de cebolla ¡Brava oiga!”, comenta la mujer en aquel video mientras enfoca el rostro del hombre que, a pesar de que iba dormido, terminó despertando y notando que lo estaban grabando, aunque no entendió los insultos pues no hablaba español.

Además, esa actitud prepotente y humillante que tanto le critican a Azcárate en redes, fue reiterada en un reciente comentario hecho por el comediante Diego Mateus, quien se pronunció sobre el tema de la ‘narcoavioneta’ en su cuenta de Twitter. “¡Tanto que me humillaste y fíjate!”, escribió.

Comentario sobre narcotráfico

Por último, los usuarios de las redes sociales que no dejan pasar nada, recordaron una vieja publicación en la que Alejandra Azcárate habla del narcotráfico y de las producciones televisivas que se realizan sobre esta problemática.

“Todas las series de narcotráfico son las que más rating tienen, las que más consumen ustedes y a mí sí me sacan de ese costal porque a mí esa vaina no me gusta, no la veo, no la consumo, no la avalo, no la chuleo y me ofende”, aseveró en aquella ocasión.

Por ahora, ‘La Azcárate’ decidió salir del país y está en Miami (Estados Unidos), tal y como lo reveló el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ hace varios días. Mientras tanto, varios de los proyectos profesionales que adelantaba se vieron afectados como el concurso ‘¿Quién es la máscara? y el programa ‘Mano a mano Póker’.