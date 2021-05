Actor de ‘Pasión de gavilanes’ denuncia negligencia de su EPS: “no sé cómo estoy realmente”

El Covid-19 ha contagiado en Colombia a unas 3,36 millones de personas, entre ellas al actor Giovanni Suárez Forero, recordado entre los televidentes por encarnar a Benito Santos en la popular telenovela ‘Pasión de Gavilanes’. Así lo informó en octubre de 2020 la presentadora Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, al narrar cómo 25 miembros de su familia resultaron contagiados en menos de una semana.

Aunque han pasado unos 7 meses y ya no tiene el virus, Suárez Forero enfrenta ahora las consecuencias de la enfermedad que, de hecho, todavía son desconocidas en su totalidad. Sin embargo, advirtió en una reciente entrevista con el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, que en su EPS le han dado la espalda por meses y parecen no demostrar interés en acompañarlo durante este proceso.

“Yo salí del hospital, me dieron de alta y me dijeron: ‘váyase para la casita’. Pero recuerden que yo quedé con un trombo muy grande en el pulmón y tuve un diagnóstico de: pulmón vidrio esmerilado y aparte también una neumonía viral”, explicó el actor colombiano.

Ante estas consecuencias del Covid-19, a Giovanni Suárez le fueron ordenados varios exámenes que, denuncia públicamente, no le han sido programados después de que ha pasado medio año y es un paciente en alto riesgo debido a su obesidad.

“Eso fue al principio de noviembre y no me han dado ni un examen. Siempre que llamo a pedir un espacio, no hay agenda ni tampoco cita. El problema es que, aunque todavía estoy tomando anticoagulantes mañana y noche, no sé cómo estoy realmente porque no me han hecho ni una placa, ni una prueba de gases arteriales. Me preocupa mucho saber cómo va este trombo, si disminuyó o no”, indicó el actor al programa de Caracol Televisión, y agregó que en las noches continúa usando oxígeno, pues por momentos siente asfixia.