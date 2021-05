Decidí no opinar porque la pérdida de seguidores es aterradora: Jhonny Rivera sobre el Paro

Fotografía tomada de Instagram @JhonnyRivera

Al menos otras cuatro personas fallecieron el pasado viernes en Cali, como consecuencia de la violencia desatada en medio de las protestas sociales que, este 30 de mayo, cumplieron 33 días de desarrollo en todo el territorio nacional. Sobre estos hechos se pronunció el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien dijo sentirse muy afectado pero dejó una advertencia que sorprendió a muchos de sus fanáticos.

De acuerdo con lo expuesto por el músico risaraldense a través de sus historias en Instagram, plataforma en la que cuenta con 2,4 millones de seguidores, ha tomado la decisión de no volver a hablar sobre el paro nacional y sus consecuencias, porque considera que pierde muchos seguidores en redes sociales al hacer pública su opinión personal.

“Ver las redes sociales da bastante pesar y duele mucho ver a Colombia así. Aquí (Miami) uno está aislado de todo eso porque se percibe un ambiente diferente, pero constantemente estoy hablando con mi familia y viendo las redes. Pero no, yo decidí no opinar porque el ataque y la pérdida de seguidores es aterradora”, comentó Jhonny Rivera.

Por otro lado, sugirió que los artistas y las figuras públicas no deberían emitir su opinión porque advierte que no importa cuál sea la postura, siempre van a haber críticos y detractores dispuestos a comentar y reaccionar de manera contraria.

“Aunque bueno, tampoco me molesta porque dice uno: ‘es mejor tener los seguidores que de una u otra manera, entienda que uno como artista no debe opinar mucho, porque sea cual sea la opinión tiene uno ataques de un lado o de otro’; pero es mejor guardarse la opinión”, agregó el intérprete de canciones como ’Te extraño’, ‘Bella’ y ‘Soy soltero’.

También mencionó que no es indiferente a la tensa situación, pero por compromisos profesionales debe continuar haciendo la promoción de todos sus proyectos musicales desde sus cuentas personales.

Vea aquí la declaración de Jhonny Rivera:

¿Qué dijo antes Jhonny Rivera sobre el paro nacional?

El cantante de 47 años se mostró en oposición a la reforma tributaria, aunque su declaración no abordó el tema de las manifestaciones.

“Voy para tarima. Primero que todo no a la reforma tributaria […] Y lo digo porque ya me he expresado tres veces, que no estoy de acuerdo con la reforma y que me opongo totalmente, pero después hablamos de eso. Nos fuimos, mi gente”, comentó en una entrevista con ‘Lo sé todo’.

Sin embargo, días después contó cómo los bloqueos afectan a los animales de su finca, sobre los cuales afirma que sufrieron de canibalismo por la falta del alimento que ahora se dificulta en llegar a su destino y el hambre que esto les produjo.

“Yo quiero mostrarles ahora cómo es la ansiedad que tienen, da hasta pesar, de verdad. Aunque por lo menos ya logré solucionar lo de la comida para una semana más y desde ya tengo que buscar alternativas para que esto no siga pasando. Ha bajado la producción enormemente y ya no hay mucha postura. Hay unos que han muerto de canibalismo, también”, añadió.

Johhny Rivera dice que sus gallinas están hambrientas por culpa de los bloqueos

Mientras tanto, Jhonny Rivera se dedica a disfrutar de su gira por los Estados Unidos, donde también aprovechó en días recientes para reunirse con el humorista piter Albeiro y compartir de un viaje en yate por toda la ciudad.

Además, hace poco reveló también que hace parte de la lista de celebridades que cobran por enviar saludos personalizados a sus fanáticos, en su caso, por medio de la plataforma famosos.com, en la cual también participan muchas otras celebridades con el mismo fin, algunos son Andrés Cepeda, Maía, Fonseca, Alkilados, Darío Gómez, The Mills, Adriana Bottina y Felipe Peláez.