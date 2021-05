Diva Jessurum respondió a las críticas por su cuerpo y contó por qué sigue soltera

Fotografía tomada de Instagram @DivaJessurum

Diva Jessurum es una de las más reconocidas presentadoras de la televisión colombiana, no solo por sus múltiples apariciones en los más importantes noticieros, sino también debido a su característico tono de voz y a los cambios físicos que ha tenido su cuerpo desde que goza de gran popularidad entre los televidentes.

En ese sentido, la comunicadora social y periodista barranquillera se pronunció ante sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, con quienes participó de una popular dinámica en la cual se deben responder todas las preguntas que le hagan los curiosos y, de ese modo, reveló algunas fotografías y datos poco conocidos sobre los cambios que ha atravesado su cuerpo.

Por un lado, aclaró que ella fue un mujer delgada la mayoría de su vida, solo que engordó para los años en los que empezó a ganar popularidad como presentadora y es por eso la gran mayoría la recuerda como una mujer con sobrepeso.

“Yo siempre fui delgada. Tuve sobrepeso 9 años de mi vida y en esa época fue cuando más me di a conocer en la televisión, por eso todo el mundo creyó que siempre fue así. Yo solo volví a mi origen”, comentó Diva Jessurum ante un seguidor que le preguntó por qué decidió bajar de peso.

En cuanto a quienes la critican y comentan en sus diferentes fotografías que, supuestamente, se habría hecho alguna clase de procedimiento quirúrgico en su rostro, ‘la única diva de la televisión’ contestó que no se ha realizado nada y son tan solo los efectos del pasar de los años, pues aunque su edad no se conoce con exactitud, se presume que estaría entre los 40 y 45 años.

“No entiendo la pregunta. Obviamente los años pasan y nadie es exacto a como era antes, pero yo no me hago nada invasivo, le tengo pánico a eso. Ni siquiera me gusta la toxina butolímica porque eso cambia mucho la expresión. Eso sí... me hidrato bastante”, agregó.

Sobre si ya encontró un hombre que conquiste su corazón, Diva advirtió que se encuentra soltera y recibiendo ‘hojas de vida’, “aunque hasta ahora no ha llegado la correcta”.

“Soy muy solitaria. Decidí sacar de mi vida a las personas que no valen la pena. Cada día soy más selecta en las personas que dejo entrar a mi vida en el plano sentimental o amistoso. Cuido mucho mi corazón en todo sentido, porque ya una vez me dieron una fuerte dosis de dolor y eso no va más”, indicó Diva Jessurum.

Mientras que a la pregunta de cuáles son las principales características que debe tener aquel que quiera ganarse su amor, ella afirmó: “Debe ser un hombre decente, real, noble y trabajador. No soy mujer para un ratico, mostrar como trofeo o conseguir seguidores en redes. La persona con la que me gustaría caminar en la vida debe ser coherente entre lo que hace y dice, porque no me gustan los hombres que son luz en la calle y oscuridad en la casa. La edad es lo de menos y el corazón lo de más”.

Entretanto, la reconocida presentadora atlanticense aprovechó para compartir un video en el que luce un traje de baño rojo y con el cual dejó ver, una vez más, que a pesar de que atraviesa por ‘el cuarto piso’ de edad tiene una figura envidiable.

“Hermosa mujer”, “te ves divina con ese traje de baño rojo” y “ojalá fuera en un viaje conmigo que usaras tu bikini”; fueron algunos de los comentarios que reaccionaron al clip que, en menos de 24 horas, llegó a las 111 mil reproducciones y 8.171 ‘me gusta’.