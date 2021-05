Video | Noche de caos en Soacha y Bogotá por enfrentamientos entre turbas y Esmad

Se reportó un choque en inmediaciones de la estación de Transmilenio entre más de 600 manifestantes y Esmad

Concluyó otra jornada de violencia entre manifestantes y Esmad que involucró afectaciones al sistema Transmilenio, daños a la infraestructura y oleadas de indignación en redes sociales por parte de colectivos activistas que acusan a la Policía Nacional de presuntos abusos de autoridad contra quienes participaron en marchas y bloqueos durante la noche del 24 de mayo.

Soacha: una noche turbulenta

En un auténtico campo de batalla se transformó la zona aledaña a la estación de Transmilenio que conecta este municipio de Cundinamarca con la capital de la República.

Reportes de medios como El Espectador, RCN Radio y Colombia Informa, señalan la presencia de más de 600 personas, en su mayoría jóvenes, que bloquearon dicha estación, restringiendo el paso de los articulados que regresan desde Bogotá.

Pese a que circuló la noticia de que la estación cerca al centro comercial Gran Plaza había sido incendiada como resultado de dichos choques, la oficina de comunicaciones de Transmilenio gestionó un mensaje desmintiendo el hecho.

En sus palabras: “Respecto a un video que está circulando en redes sociales en donde se dice que están quemando una estación de TransMilenio cerca a Gran Plaza, centro comercial ubicado en Soacha, aclaramos que no es cierto. A la hora no se registra un hecho de esta magnitud y aunque la estación de San Mateo ha sido revandalizada durante toda la jornada, no se ha presentado fuego en la infraestructura”, informó la entidad a través de WhatsApp.

Bus de Transmilenio incendiado en Soacha. Foto: @ElkinRojas83

La jornada concluyó después de la 1:30 p.m. cuando los manifestantes fueron retirados de la estación de San Mateo por el accionar del Esmad. Usuarios de Twitter reportan abusos policiales mientras comparten videos de los enfrentamientos.

No se ha gestionado comunicaciones por parte de la Policía Nacional confirmando o negando las acusaciones que circulan en redes sociales, ni tampoco se ha entregado un balance de heridos y detenidos por parte de la autoridad.

Los episodios violentos iniciaron en la madrugada con la quema de un bus de Transmilenio, así como el bloqueo de la autopista sur en zona aledaña a Terreros, lo que colapsó la movilidad desde el municipio hasta la capital.

Portal Américas: no se detiene la escalada de caos y violencia en el suroccidente de Bogotá

En otra noche más, la octava consecutiva, de choques en portal Américas, más de 500 manifestantes, que bloquearon el acceso a dicha troncal, se enfrentaron al Esmad.

Los choques fueron reportados a partir de las 11:00 p.m. por parte de la Secretaría de Gobierno, que instaló un Puesto de Mando Unificado y Abierto para gestionar diálogo social con los manifestantes, medida que, visto los resultados, ha resultado infructuosa.

Algunos reportes de usuarios y testigos en la zona informaron del despliegue de 4 tanquetas y más de 100 uniformados en la zona para contener lo que derivó en una asonada que intentó tomarse el Supercade de la localidad de Kennedy y la revandalización del portal.

La Secretaría de Gobierno informó que a través del diálogo se contuvieron algunas acciones que buscaron vandalizar el PMU y las inmediaciones del barrio Chicalá, la zona residencial más afectada por estos disturbios en Bogotá.

La confrontación se extendió hasta la madrugada del 25 de mayo. La policía reportó la captura de tres presuntos vándalos que cargaban: “elementos peligrosos para causar daño y destrucción”, de acuerdo con la Policía Metropolitana.

El balance de la institución es de 197 adultos y aprehendidos 17 menores, por obstrucción en vía pública, violencia contra servidor público, porte ilegal de armas de fuego y terrorismo.

El Paro Nacional inicia su día 28 con manifestaciones en distintas ciudades del país y bloqueos de vías, mientras el Gobierno y el Comité de Paro continúan en diálogos para iniciar la mesa de negociaciones.