Incautan 40,2 metros cúbicos de madera en Caquetá

Miembros del Ejército y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ante incautación de cargamento de madera

Pese a que en el artículo 328 de la Ley 599 de 2000 está tipificado como delito el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, cada vez más se presentan casos criminales vinculados a la explotación de los recursos naturales del país, que usualmente se destinan al mercado negro.

El último de estos casos consistió en el hallazgo de madera, que pretendía ser extraída ilegalmente del país, en el sitio conocido como Muelle Madera en el municipio de Cartagena del Chairá. oportunamente desarticulado por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional de Colombia.

En el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, en cuanto a la preservación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, fue inmovilizado un tractocamión en el cual eran transportados 40,2 metros cúbicos de madera en bloque que habían sido talados de manera indiscriminada en el bioma amazónico.

Aspecto de la madera incautada por la Fuerza de Tarea Omega

Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 31 y el Batallón de Operaciones Terrestres No. 1 en trabajo coordinado con la Policía Nacional, en un puesto de control y mediante una inspección al automotor, llevaron a cabo el procedimiento de incautación de este material que no contaba con la documentación reglamentaria .

La madera en bloque será puesta a disposición de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonía. El tractocamión fue inmovilizado y se entregó a la autoridad competente para adelantar el respectivo proceso judicial.

Fuerza de Tarea Omega incautó madera destinada a comercio ilícito en el departamento de Caquetá

Según la información provista por el Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega continuará adelantando operaciones militares conjuntas, coordinadas con la Policía Nacional, con el objetivo de contrarrestar el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y los fenómenos de criminalidad, en especial los daños al medio ambiente en Caquetá, Meta y Guaviare.

Un mes agitado para el Ejército de Colombia

Mientras el Ministerio de Defensa ha asegurado que la fuerza pública se ha dedicado principalmente a acompañar las manifestaciones, algunos sondeos señalan un abierto rechazo a la labor de ésta en el control de la protesta social en el país.

De una parte, el ministro Diego Molano aseveró que los uniformados han respetado a los ciudadanos y las irregularidades han sido mínimas.

“Está claro que tenemos una fuerza pública comprometida con los derechos humanos. Se han hecho más de 6.700 actividades de manifestación pública desde el 28 de abril hasta el momento y solo en 600 oportunidades se han presentado disturbios, en el resto ha actuado la fuerza pública acompañando las manifestaciones pacíficas”, declaró el funcionario para RCN Radio.

A lo largo del paro nacional, las tanquetas del Esmad han sido objetivo de vandalización por parte de manifestantes. Foto: Colprensa

Para ello argumentó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril y hasta el 16 de mayo, han identificado 278 casos de presunto abuso de autoridad por parte de la Policía. En el reporte también se indican muertos y desaparecidos.

La Fiscalía informó que de los 42 fallecimientos reportados en medio de las protestas, 15 han tenido relación directa con las manifestaciones en Valle del Cauca (7), Cundinamarca (3), Risaralda (2), Tolima (1), Cauca (1) y Bogotá (1). De los casos comprobados que tienen nexo con las protestas, se han esclarecido 4, de los cuales 3 son atribuibles a fuerza pública y uno a civiles.

Pero el último sondeo de Invamer reseñó que el ánimo popular no está del lado de la autoridad. Para ello, preguntaron por el actuar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, cuestionado fuertemente por ONG como Temblores e institutos como Indepaz que han denunciado un presunto abuso de la fuerza pública.

El 55 % de quienes hicieron parte del estudio estuvieron en desacuerdo con que “el Esmad de la Policía Nacional intervenga cuando hay manifestaciones y protestas que afecten a otros ciudadanos”, mientras que el 43 % aprobó su intervención.

Las protestas en Colombia, aglutinadas en el Paro Nacional, alcanzaron su día 28 mientras Gobierno y Comité de Paro avanzaron en un preacuerdo para arrancar con las conversaciones.

