Cierran servicio de camas UCI en una clínica de Cartagena por deuda de las EPS

Este 20 de mayo, la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret de Cartagena cerró el servicio de 45 camas UCI para la atención de pacientes con covid-19. Según informaron, esta decisión se debe a que las 17 EPS les adeudan $14.000 millones de pesos.

Gerald Meza, director de la institución lamentó lo sucedido y aseguró que las EPS son indolentes ante la situación.

Me siento muy triste porque nuestra función como médicos y trabajadores de la salud es brindarles oportunidad de servicio a toda esta gente que viene en muy malas condiciones con COVID a nuestra clínica y que hoy las EPS, por su conducta indolente que tienen contra todas las IPS de Cartagena en donde no se les está dando un pago oportuno, hoy nosotros tenemos que cerrar servicio porque no tenemos las condiciones financieras.