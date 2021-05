Coalición de la Esperanza quiere escuchar a los jóvenes e insiste en que son la opción para acabar con la polarización en Colombia

Bogotá. 06 de Mayo de 2021. Líderes de la Coalición de La Esperanza se reúne con El Presidente Iván Duque en marco del Paro Nacional. (Colprensa-Sergio Acero)

En un comunicado firmado por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, la Coalición de la Esperanza anunció su intención de escuchar al Comité del Paro, a los jóvenes de Colombia y a los demás sectores de la sociedad y proponer salidas a la crisis que vive el país desde el pasado 28 de abril, cuando empezaron las protestas.

En la misiva aseguran que el paro nacional, sin antecedentes en su magnitud y duración en el país, “refleja las muy duras condiciones de vida de un gran porcentaje de los colombianos y las colombianas y la incapacidad del presidente Iván Duque para gobernar con acierto y responder con actitud democrática a los justos reclamos ciudadanos”.

“El momento nos exige opinar y hacer propuestas a quienes hemos asumido responsabilidades de orientación política nacional, con el objetivo de que se tomen las mejores decisiones para el país”, señalan.

Así mismo, piden al Gobierno nacional, mediante el diálogo y criterios democráticos, llegar a acuerdos con el Comité del Paro. “Además de las respuestas de urgencia, Colombia necesita de propuestas acertadas de mediano y largo plazo -en lo económico, lo social y lo político-, que resuelvan las causas de las grandes protestas, protestas que, insistimos, deben darse sin violencia ni daños a los bienes públicos y privados ni impedir la circulación de los vehículos y las personas”, se lee en el texto.

“El debate sobre qué hacer en Colombia requiere de la activa presencia de la COALICIÓN DE LA ESPERANZA, fuerza política que demuestra que el país no está obligado a escoger entre dos opciones, sino entre por lo menos tres, en nuestro caso con la capacidad para sacarlo de la polarización extrema y para unirlo -sectores populares, clases medias y empresarios- en torno a los cambios democráticos que se necesitan”, expuso el movimiento.

Desde la Coalición además reconocen las discusiones internas que viven por algunos miembros del Partido Alianza Verde. “Entendemos que necesitan un tiempo prudente. Mientras tanto, avanzaremos en una agenda para contribuir en la superación de la crisis nacional y esperamos que pronto ellos puedan incorporarse plenamente a las tareas de la Coalición, que tienen como propósito fundamental impulsar las transformaciones sociales que Colombia requiere con urgencia”, señalaron.

Cabe resaltar que los firmantes del comunicado son los actuales precandidatos a la Presidencia de Colombia, eso sí dejan por fuera a la representante Ángela María Robledo y al exgobernador Camilo Romero.,

En una reciente entrevista con Infobae Colombia, el precandidato Romero cuestionó a la Coalición y dijo: “Yo tengo diferencias que las he hecho públicas. Yo creo que la Coalición de la Esperanza no está encontrando la chispa adecuada que se debe generar en una acción de empatía con la ciudadanía ni ha logrado representar e interpretar el momento, entonces tengo discrepancia en la manera de hacerlo y esa ha sido mi postura, pero sin duda alguna debemos dialogar, conversar, pero no estoy de acuerdo cómo ha venido actuando la Coalición”.

Al ser preguntado por esas diferencias, contestó: “Me parece que no hay un empate con la ciudadanía, no hay un empate con la gente. Desde la reunión donde se hace la visita al presidente Duque, que para mí fue ya la magnitud de lo equivocada que ya está la coalición, lo que se requería y necesitaba no era otra cosa sino entender el momento y pedir que el diálogo no sea con políticos sino con la gente, y lo que yo llamo un ‘diálogo horizontal’. Entonces que el 28 de abril la Coalición saque un video desde la comodidad de sus casas o fincas mientras la gente está en la calle no me parece empático”.

