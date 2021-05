Consejo de Estado de Colombia declara silla vacía en el caso de la curul de Aída Merlano

Arturo Char y Soledad Tamayo

El Consejo de Estado de Colombia declaró este martes la nulidad del acto de llamamiento de Soledad Tamayo Tamayo como senadora de la República, con el que ocuparía la curul de la excongresista Aída Merlano, prófuga de la justicia, por desconocimiento de un artículo de la Constitución.

Por tal razón, el Consejo declaró la sanción de la ‘silla vacía’ a la curul de la exrepresentante, quien fue capturada y condenada por haber cometido el delito de corrupción al sufragante, “un punible contra los mecanismos de participación democrática”, durante su campaña electoral del periodo 2014-2018 con el aval del Partido Conservador.

“Se concluyó que el acto de llamamiento que se hizo de la señora Soledad Tamayo Tamayo al Senado de la República para el período 2018-2022, se realizó respecto de una curul que conforme al artículo 134 de la Constitución Política no era ni es susceptible de reemplazo”, determinó el Consejo de Estado.

Debido a esto, el órgano indicó que la sanción de la ‘silla vacía’ en el caso de la curul de Aída Merlano, quien se encuentra detenida en Venezuela, a la cual fue llamada a ocupar Soledad Tamayo Tamayo, no se vio afectada o interrumpida por el fallo de nulidad de elección de la excongresista, debido a que la prohibición se estableció desde que se ordenó la captura de Merlano.

Esta sanción es aplicada al partido político que avala la candidatura de miembros de la colectividad que son capturados o condenados por delitos establecidos en el artículo 134 de la Constitución, razón por la cual se le impide que otro miembro de esta agrupación ocupe la curul del congresista señalado.

“La aplicación de la ‘silla vacía’ no resulta contrario al principio de non bis in ídem frente al Partido Conservador colombiano, porque el juicio de reproche a este no solo se predica por el apoyo y la permanencia que le otorgó en sus filas a la ciudadana Merlano Rebolledo cuando fue representante a la Cámara, sino también por el patrocinio brindado cuando se postuló y resultó electa senadora”, señaló el Consejo.

Razón por la cual, el Consejo indicó que la colectividad debe asumir la responsabilidad que le corresponde con respecto a estas curules que no serán ocupadas por el incumplimiento de la Constitución Política.

La ex congresista colombiana Aída Merlano.

Soledad Tamayo vuelve al Congreso en reemplazo del senador Eduardo Enríquez Maya

El presidente del Senado de la República, Arturo Char, posesionó el pasado 28 de abril a Soledad Tamayo como nueva congresista, quien ocupará la desierta curul del senador Eduardo Enríquez Maya tras su fallecimiento el pasado 14 de abril.

Ella es la siguiente en las listas del Partido Conservador, por número de votos adquiridos en las elecciones de 2018, por lo que según las normas del Congreso y de la Constitución Política, es a quien le corresponde ocupar los escaños desiertos y legítimos que haya obtenido esa corporación.

“Le damos una cordial bienvenida a Soledad Tamayo quien hoy se posesiona como Senadora de la República por el partido Conservador”, indicó Arturo Char en su cuenta de Twitter, tras tomar el juramento de la nueva congresista.

