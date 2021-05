Juanes anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘Origen’: detalles de lo que traerá

Juanes. Foto: Instagram @juanes

Juanes se viene con todo en este 2021. El artista paisa se prepara para el lanzamiento de su décimo álbum de estudio: ‘Origen’, que podrá ser disfrutado por millones de fanáticos a partir del próximo 28 de mayo, según lo revelado por el propio Juanes en su cuenta de Instagram.

“Origen es mi homenaje a varios de los artistas y canciones que me inspiraron e influenciaron antes de mi carrera como solista. Aquellas que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de donde vengo y hacia dónde voy”, escribió el cantante en la mencionada red social.

Post en Instagram de Juanes. Foto: Instagram @juanes

El trabajo discográfico está compuesto por 12 canciones. Y, el primer sencillo que se lanzó fue una versión de ‘El amor después del amor’, canción originalmente interpretada por el argentino, Fito Páez. El videoclip del tema se estrenó el pasado mes de abril y hasta el momento tiene más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

Ante el cover hecho por su colega, Fito Páez no se quedó callado y a través de su cuenta de Twitter demostró lo satisfecho que se sintió al respecto. “Gran versión hermanito Juanes. ¡Te quiero mucho y espero ansioso nuestro próximo encuentro!”.

Post en Twitter de Fito Paéz. Foto: Twitter @FitoPaezMusica

Posteriormente, Juan Esteban Aristizábal Vásquez – nombre de pila del cantante – lanzó el cover en español de ‘Dancing in the Dark’, tema del estadounidense Bruce Springsteen. El videoclip, lanzado a finales de abril, va por ahora por los más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

“Cuando escuché la versión original de Bruce Springsteen tenía 12 años, el novio de mi hermana llevaba vinilos a la casa, así fue la primera vez que escuché Dancing In The Dark. He tenido la fortuna de hacer una versión en español (…) Agradecido y honrado por haber tenido esta posibilidad y más porque ustedes la puedan disfrutar y escuchar”, escribió Juanes en Instagram para promocionar el videoclip.

Otros cantantes a los que el cantante le hará homenaje en su disco son Joaquín Sabina, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra, Julio Jaramillo y varios más.

Juanes también lanzará un documental en Amazon Prime Video

El 28 de mayo también será el día en que Juanes estrene su documental, ‘Origen’ en Amazon Prime Video. De acuerdo con la sinopsis publicada con el tráiler: “Recordar por qué yo estoy aquí, qué fue lo que me inspiró, las canciones, las letras y los personajes que me ayudaron a desarrollar este inmenso amor por la música y llevarme a decidir que mi vida sucedería en los escenarios. Bienvenidos al lugar donde todo comenzó, bienvenidos al Origen”.

De este modo, el documental tratará se enfocará en su proceso musical y sus influencias.

J Balvin también tiene documental en Amazon Prime

El pasado 7 de mayo el reguetonero paisa, J Balvin, lanzó en Ampazon Prime su documental ‘The Boy From Medellín’ (El niño de Medellín). La pieza audiovisual está enfocada en el concierto que el intérprete de ‘Rojo’ realizó el 30 de noviembre de 2019 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

En los avances se puede ver que también se hablará de las protestas sociales que se llevaron a cabo en Colombia durante el mes de noviembre de ese mismo año. Uno de los hechos más impactantes fue la muerte de Dilan Cruz, quien perdió la vida tras ser herido por el Esmad durante las manifestaciones en Bogotá.

Además, J Balvin también toca temas sobre salud mental en el documental. Es de recordar que, el reguetonero padece de ansiedad y depresión.

