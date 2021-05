Andy Rivera le celebró el cumpleaños a su mamá con esta sorpresa

Andy Rivera y su mamá . Foto: Instagram @luzmerygaleano_

Por medio de sus historias en Instagram, el reguetonero pereirano Andy Rivera mostró la sorpresa que le tenía a su mamá, Luz Mery Galeano, por su cumpleaños. Se trató de una fiesta en la que se divirtieron comiendo y cantando, por lo que se pudo ver en los videos. Galeano también tomó registro de su celebración y compartió algunos momentos en sus historias en Instagram.

A su vez, la madre del cantante urbano publicó un par de fotos en sus redes sociales y agradeció las felicitaciones recibidas de parte de sus seguidores. “Quería agradecer a todas esas lindas personas que me hicieron llegar sus mensajes de felicitaciones. De verdad que para mí es muy lindo poder leer cada uno de ellos, mil y mil gracias por tanto cariño. Ayer fue un día maravilloso no solo por mi cumpleaños sino también porque era el lanzamiento de mi hijo, fueron dos momentos muy lindos, agradecida también con Dios por un año más de vida”, escribió.

Es de resaltar que, este viernes 14 de mayo Andy Rivera puso a bailar a su público con ‘Alguien más’, su nueva canción cuyo videoclip tiene hasta el momento más de un millón de visualizaciones en YouTube. “Estoy impresionado mi gente, primera vez que hacemos 1.3 millones de visitas en 24 horas totalmente orgánicas. Millones de gracias”, escribió el reguetonero en Instagram.

Andy Rivera no para de sacar canciones este 2021

Por otro lado, Andrés Felipe Rivera Galeano – su nombre de pila – arrancó con toda este 2021 y se la ha pasado de lanzamiento musical en lanzamiento musical. El pasado 25 de febrero estrenó su primera canción del año titulada ‘Increíble’.

Posteriormente, el 16 de abril lanzó ‘Me haces falta’ y ahora llega con ‘Alguien más’.

El reguetonero heredó la vena musical de su padre

Es hijo del cantante de música popular, Jhonny Rivera, con quien colaboró musicalmente en el tema ‘Alguien Me Gusta’ al lado de otra estrella de la música popular, Jessi Uribe.

Tanto Jhonny como Andy Rivera han demostrado tener una relación muy estable como padre e hijo. De hecho, a través de su cuenta de Instagram Andy le ha dedicado emotivas palabras a su progenitor. En una oportunidad escribió:

“Eres el hombre que más admiro en el universo, a diario das de ti sin esperar nada de los demás. He sido testigo de cómo transformas en amor y en bendición todo a tu alrededor, he tenido el privilegio de caminar de tu mano y apreciar de cerca tu grandeza, me llenas la vida, el alma y el corazón con tu apoyo, compañía y cercanía”.

Sobre su madre, Andy Rivera dijo en 2018 para La Red que: “Esa mujer es una berraca sin duda alguna. Admiro su valentía, su carácter, me siento muy orgulloso y la admiro demasiado”.

