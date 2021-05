Indignado: Andy Rivera pide respeto para su madre y su familia

Instagram @andyrivera

Hace algunas horas comenzó a circular en las redes sociales lo que sería el adelanto del más reciente sencillo titulado “Alguien Más” del intérprete de música urbana Andy Rivera, pero lo que más llamó la atención dentro de esta publicación no fue el lanzamiento de su nueva canción sino el hecho de que sus seguidores comenzaran a especular sobre el hecho que al parecer el reguetonero aún no ha podido olvidar a la actriz Lina Tejeiro.

Lo cierto es que el intérprete de ‘La Oficial’ escribió dentro del post que el lanzamiento de esta nueva canción dependía de las buenas energías de sus fans en los comentarios; sin embargo, los mensajes negativos no se hicieron esperar, cosa que no le agradó para nada y el cantante no pudo aguantar más.

En la descripción de la publicación se pueden observar comentarios como “Aún parece que la quiere y mucho, el sol no se tapa con un dedo. Yo también soy mamá y la felicidad de mi hija está por encima de mis prejuicios, odios y rencores” o “está señora es como asfixiante con su hijo deje que sea feliz”, son parte de los comentarios que desataron la furia del artista.

Otros usuarios, subieron el tono de la conversación y comenzaron a hablar de su la madre del artista del género urbano, quien fue señalada de ser la principal culpable de que las cosas no se dieran nuevamente en el campo del amor junto a Lina Tejeiro. Gran parte de los seguidores de la carrera musical del artista junto a la actriz aseguran que el segundo intento de volver de ambas personalidades se vio frustrado por errores del pasado que la madre de Andy no perdona.

Como resultado de estos mensajes, el artista respondió con un evidente mensaje de indignación en el que principalmente pide respeto hacia su madre y hacia su familia, que busquen evolucionar en la espiritualidad, “Pocas veces logran herirme con insultos sobre mí, pero realmente cuando se expresan así sobre mi familia y en este caso sobre la mujer que me ha dado la vida, mi madre, realmente logran causar dolor y daño. Espero de corazón la ayuda la encuentren ustedes, busquen amor, aprendan sobre el respeto”, parte de lo que escribió el artista.

¿Cuánto duraron? ¿Cuál fue el motivo de la ruptura?

En las revistas del corazón y en portales de entretenimiento en Colombia, hablar de Andy Rivera es casi igual que referirse a Lina Tejeiro, y es que los artistas eran una de las parejas más queridas por los colombianos, quienes todavía tienen sueñan que la actriz y el cantante vuelvan a unir sus vidas.

La historia de cómo se conocieron la conoce casi todo el mundo. El encuentro se dio en una emisora cuando Tejeiro trabajaba allí, y aunque en ocasiones anteriores, ella le escribió al hijo de Jhonny Rivera por redes sociales, este evadía sus mensajes. La actriz decidió tomar la iniciativa, dándole un beso y expresando que quería algo más serio.

La relación fue llegando a su fin cuando a principios de 2018, Lina se molestó porque el cantante realizó un viaje sin contar detalle alguno, sumado a ciertas actitudes en las que él le dio a entender que quería alejarse.

