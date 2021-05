Santiago Alarcón reveló cuál ha sido la novela más mala en la que ha estado

Santiago Alarcón. Foto: Instagram @santialarconu

A través de sus historias en Instagram el actor paisa, Santiago Alarcón, respondió a varias dudas que sus seguidores tienen sobre su persona. Y, de este modo, un usuario le preguntó: “¿Cuál ha sido la novela más mala que has hecho?” Posteriormente, Alarcón no tuvo problema en revelar el nombre. Se trató de ‘¿Quién amará a María?’, emitida por Caracol Televisión en el año 2008.

“Uy, yo no sé si era mala, yo creo que sí porque si no la vio nadie también. Se llamó ‘¿Quién amará a María?’ y creo que alcancé a recibir un sueldo nada más. La sacaron del aire rapidísimo. Eso fue un fracaso total”, expresó.

La telenovela, que además de tener a Santiago Alarcón entre su elenco, también contó con la participación de Katherine Porto, Gustavo Ángel, Jorge López, entre otros.

El paisa, que no teme hablar de la situación social y política del país, también fue interrogado sobre si en algún momento le gustaría incursionar en la política. “No, no, ni riesgos. A mí me gusta como vigilar, sea quien sea que esté en el poder que uno vigile que su platica, esa que uno deja en los impuestos, se esté invirtiendo bien, que no se la estén robando y si está pasando pues denunciar”.

Santiago Alarcón revela cuál es la novela más mala en la que ha estado

Santiago Alarcón, uno de los actores más talentosos del país

Alarcón goza de una nutrida carrera actoral que incluye aclamadas telenovelas como: ‘Hasta que la plata nos separe’ (2006), ‘El man es Germán’ (2010), ‘La niña’ (2016), ‘Garzón vive’ (2018), entre muchas otras.

Ha sido premiado en dos ocasiones en los Premios India Catalina. La primera vez fue en 2012 como ‘Mejor Actor Protagónico de Serie’ por su personaje de ‘Germán Quintero’ en ‘El man es Germán’, y la segunda vez que se llevó el galardón fue en 2019 en la misma categoría, pero en esta oportunidad por ‘Garzón vive’.

También ha dado el salto al cine con películas como ‘Todas para uno’ (2014), que estuvo bajo la dirección de Harold Trompetero y en la que compartió set con la presentadora Jessica Cediel y el comediante Alejandro Riaño.

Está casado desde 2005 con la también actriz Chichila Navia

Junto a su colega, Chichila Navia, el actor sostiene uno de los matrimonios más estables de la industria del entretenimiento nacional. Llegaron al altar en 2005 y tienen dos hijos: Matías y María.

Y, ¿a los actores les gustaría que sus hijos también entraran a la actuación? Al respecto, Chichila Navia dijo en 2019 para Lo Sé Todo: “Nosotros somos muy cuidadosos con eso. Por supuesto que sí en algún momento María dijera: quiero ser actriz, pues la prepararíamos, buscaríamos el mejor lugar, pero realmente no queremos que nuestros hijos sean reconocidos por eso, sino que tengan una historia de vida lo más tranquila y cuidada”.

