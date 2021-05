“Me declaro team Amparo”, Chichila Navia manifiesta su admiración por Amparo Grisales

Chichila Navia. Foto: Instagram @chichilanavia

Con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la actriz huilense Chichila Navia expresó la gran admiración que siente por su colega Amparo Grisales, con quien comparte rodaje en ‘El Paseo 6’, película que tiene a Rodrigo Triana en la dirección y a Dago García en la producción y cuyas filmaciones se llevan a cabo en San Andrés.

Chichila compartió una imagen en la que aparece junto a Grisales y la acompañó con un mensaje en el que resalta el profesionalismo de la llamada ‘Diva de Colombia’ y la admiración que siente hacia ella. “No puedo sentir más admiración por esta hermosura. Tal y como les compartió en su cuenta, tuvo un accidente en escena (de esos que pueden pasar) y se fracturó la muñeca, lo increíble es que ¡No la vimos quejarse ni descomponerse un sólo segundo!”, expresó en primer lugar Navia.

Posteriormente, alabó la fortaleza de Amparo Grisales. “Inmovilizada grabó durante dos días más, sonriente, entaconada, radiante y divertida como siempre para que pudiéramos cumplir con los planes de SAI. Qué gran profesional es nuestra amada diva. Qué mente y qué espíritu tan poderosos tienes mi Amparito y qué lección de vida nos has dado a todos en el set. Me declaro Team Amparo”.

Chichila Navia y Amparo Grisales. Foto: Instagram @chichilanavia

Es de recordar que, el pasado domingo 9 de mayo Amparo Grisales publicó un video en su perfil de Instagram en el que informaba que se había “quebrado el radio”, sin embargo, seguiría adelante con las grabaciones del largometraje “porque somos valientes y fuertes”.

Amparo Grisales cuenta que sufrió un accidente filmando la película El paseo 6

Por otro lado, además de Chichila Navia y Amparo Grisales, ‘El Paseo 6’ también contará entre su elenco con otras celebridades como Rafaella Chávez (hija de la cantante Marbelle) la actriz colombo- japonesa Megumi Hasebe, El Mindo (influencer cleño) y John Álex Toro. La sexta película de la saga de colombiana de comedia está planeada para llegar a la cartelera en el mes de diciembre.

Chichila Navia y Santiago Alarcón no se han separado

Por otro lado, recientemente la actriz huilense respondió en sus historias de Instagram una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores: ¿se ha separado de Santiago Alarcón? Al respecto comentó: “Mucha gente me ha escrito que sí me separé. Es que no se saben el chisme, yo estoy rodando en San Andrés y él se quedó con los niños en la casa, pero ya pronto lo voy a ver”.

La pareja está casada desde el año 2005 y han demostrado ser una de las parejas más estables de la farándula nacional. Además, en sus 16 años de matrimonio han concebido dos hijos: Matías y María.

No sobra decir que, Cecilia Navia – su nombre de pila - y Santiago Alarcón han compartido pantalla. Por ejemplo, en 2018 actuaron en la telenovela ‘Garzón vive’, emitida por el Canal RCN.

