Dura crítica de Marbelle a caricatura de ‘Matador’ sobre Lucas Villa

Marbelle criticó caricatura de 'Matador'.

La muerte de Lucas Villa, el estudiante que fue baleado el pasado 5 de mayo en medio de manifestaciones en el viaducto César Gaviria de Pereira, ha sido objeto de conversación durante toda la semana. Precisamente, fue por este tema que la cantante Marbelle volvió a dar de qué hablar en redes sociales.

‘La reina de la tecnocarrilera’ lanzó un trino recientemente en el que criticó la caricatura de ‘Matador’ con la que el dibujante rindió homenaje a Villa, quien aparece en la pieza gráfica con alas junto a los mensajes:

“¡No olviden mi lucha! ¡Defiendan la alegría!”.

Pues bien, la cantante no dudó en poner esta imagen en un trino en el que dijo:

“Al lado de Lucas debería estar el policía asesinado por 30 personas y el bebé de la ambulancia, ¿no? Esos no son símbolos del pueblo… ¡pa’ qué!”.

La también actriz, quien no esconde su pensamiento de derecha ni su admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también fue noticia en los últimos días por otras de sus declaraciones en Twitter en el marco de la coyuntura del paro nacional.

Cabe recordar que, la también empresaria se ha manifestado en contra de las expresiones mediáticas afines a las protestas contra el Gobierno nacional. Y entre los trinos que ha publicado últimamente, se encuentra una respuesta a Gustavo Petro que causó polémica en su selecto grupo de seguidores.

Sobre los civiles armados en Cali, Petro trinó: “Este traquetismo, ciudadanos del sur de Cali, no es de ‘gente de bien’, la gente de bien no tiene fusiles en sus casa, tiene libros y amor para sus hijos”, indicó el senador, criticando a las personas que desde sus vehículos detonan armas durante las manifestaciones en la capital del Valle del Cauca.

Frente a esto, Marbelle respondió: “Este atrevido llamando traquetos a los caleños. Me imagino que tendrá una enciclopedia de amor en su casa”, refutó la actriz, recogiendo cerca de 200 ‘me gusta’ entre sus seguidores.

Trino de Marbelle

Pero esta no ha sido la única vez que la artista arremete contra el aspirante a la Presidencia de la República, ya que también ha respondido a trinos del político de izquierda con fuertes críticas e, incluso, en uno de ellos le dijo a Petro que se fuera de Colombia. “¿Por qué no se va de nuestro país?”, respondió el 2 de diciembre de 2019.

Trino de Marbelle

La cantante también causó polémica en los últimos días por la publicación de una bandera de Colombia al derecho, una acción que fue entendida por los cibernautas como una crítica a aquellos en redes sociales que la cuelgan en sus perfiles al revés en tono de protesta. “¡Nuestra bandera es así! Al derecho, no me vengan con cuentos”, aseveró la cantante quien recibió varios comentarios negativos por no apoyar la protesta.

La cantante de tecnocarrilera, cuyo verdadero nombre es Maureen Belky Ramírez Cardona, tiene 41 años y se ha destacado en Colombia por su carrera musical y actoral que empezó desde muy pequeña. Desde hace algunos meses, se confirmó que la vallecaucana estará entre los participantes de la próxima versión de Masterchef Celebrity, reality que será transmitido por el Canal RCN.

SEGUIR LEYENDO: