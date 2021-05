Las cirugías de ‘Epa Colombia’ y su transformación física a través de los años

Epa Colombia.

Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’, saltó a la fama en 2015 cuando en el marco de la Copa América, uno de los videos en los que apoyaba a la selección Colombia, con el estribillo “Eh, Eh, Epa Colombia”, se volvió viral.

En aquel entonces, la “Chamita Cheers”, como se apodaba en social media, era una joven del barrio Bochica-Chircales del sur de Bogotá, donde trabajaba en la empresa de jeans de sus papás. Así se veía por esos días la influenciadora:

Su cambio a través de los años ha sido evidente. Así lo han notado sus más de dos millones de seguidores, que han visto cómo su nariz hoy luce más perfilada, sus pómulos también están más marcados, pero además su mentón se ha vuelto más pequeño y corto.

Algo que ha confirmado la influenciadora en sus redes sociales, donde ha hablado sobre las cirugías plásticas que se ha practicado. De acuerdo con Daneidy, al menos han sido siete procedimientos estéticos los que se ha realizado a lo largo de los años, entre ellos bichectomía, lipopapada, mentoplastia y mamoplastia de aumento.

Las cirugías de 'Epa Colombia'.

De hecho, en agosto de 2020 la también empresaria publicó un video en sus redes sociales donde se le ve en un proceso posoperatorio después de un procedimiento en el rostro.

“Estoy súper desinflamada, estoy bien”, señaló Daneidy.

En aquella ocasión también aprovechó para quitarse una venda que le cubría su mandíbula y la parte superior de su rostro. Cuando la retiró, el cambio en el contorno de su rostro fue evidente.

De acuerdo con la influenciadora, solo en esa oportunidad se estaba recuperando de una rinoplastia, una bichectomía, una mentoplastia, pero además se hizo una marcación facial y se redujo la papada.

Epa Colombia reveló cuánto costó su apartamento y respondió a quienes dicen que lava dinero

‘Epa Colombia’ ha venido ganado reputación de gran empresaria gracias al éxito que tienen sus keratinas para el cabello y los lujos que, aparentemente, puede adquirir gracias a estas.

Entre los lujos de la mujer están vehículos, casa y apartamentos. Durante el último año Daneidy compró un apartamento donde vive junto a la jugadora de Santa Fe Diana Celis, su novia, una camioneta y una casa para seguir su venta de keratinas, pues ya tiene varios locales para realizar tratamientos.

El pasado martes 11 de mayo, la emprendedora utilizó la herramienta de preguntas y respuestas de Instagram para resolver dudas de sus seguidores, quienes rápidamente le pidieron que hiciera un house tour, es decir, un recorrido por su apartamento.

‘Epa Colombia’ mostró la habitación, el estudio, el armario que ocupa todo un cuarto, la sala y la cocina. En seguida respondió cuánto había pagado por el inmueble, “como 300 (millones), recaro, 300 para que lo que estén mirando a uno de arriba abajo a ver si uno tiene las uñas, la cara bonita, a ver si uno está vestido, pa’ eso no compre para que lo miren mal, qué tristeza, igual yo no soy amiga de nadie”, dijo con su particular manera de expresarse.

Epa Colombia mostró su apartamento y respondió a críticas por su dinero

Por otro lado, a Barrera también le señalaron en la herramienta de preguntas que, “están diciendo en redes que tú lavas dinero”, a lo que ella respondió que “eso empiezan a decir cuando tú eres exitosa y sales adelante. Yo le doy gracias a Dios porque nunca he tenido que dar de esta ni de estas, la reina de las keratinas, la traficante de las keratinas ¡venda!”, expresó mientras señalaba su entrepierna y sus senos.

A la emprendedora también le preguntaron qué extraña de la ‘Epa’ de antes, es decir, la mujer que se dio a conocer por los videos graciosos en las redes sociales y que tuvo problemas con la justicia colombiana. Daneidy señaló que ella ama a esa mujer, “es una maldita, a veces me hace quedar mal porque dice las cosas como las piensa, pero por ella soy lo que soy, la amo, maldita la Epa”.

Contó también que tiene tres hermanos mayores, quienes ya son maduros y tienen sus hijos, pero que todos trabajan para ella, aunque es la menor, y espera darles a todos una casa algún día.

SEGUIR LEYENDO: