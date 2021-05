“Me pusieron una revólver en la cabeza”: Cristian Suárez, exprotagonista de Nuestra Tele, fue víctima de robo

Cristian Suárez, participante de Protagonistas de Nuestra Tele. Foto: Captura de pantalla

A través de su cuenta de Instagram, el actor y productor audiovisual caleño – Cristian Suárez – reveló que había sido víctima de un robo mientras estaba en una bomba de gasolina. “Me pusieron un revólver en la cabeza, me quitaron la cadena, el celular y la plata. A la persona que iba conmigo le quitaron el celular. Me tocó venirme para donde un amigo para que me prestara su teléfono y poder hacer este video”, reseña La FM sobre lo dicho por Suárez.

Sin embargo, el medio no especificó en qué lugar del país ocurrieron los hechos, y no se puede acceder al video de Cristian Suárez porque poco después de publicarlo decidió poner su cuenta de Instagram como privada.

Posteriormente, el ganador de la cuarta temporada del reality de actuación, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, emitida en 2010, resaltó su sentir frente al atraco. “qué impotencia tan hijue@%&”.

Junto a Cristian Suárez la otra ganadora de la mencionada versión de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ fue María Angélica Salgado, quien no se volvió a escuchar mucho en la televisión, sin embargo, en sus redes sociales dice que es empresaria, bailarina e interpretó a ‘Candela’ en ‘La esclava blanca’ (2016), transmitida por Caracol Televisión.

Por su lado, después de triunfar en el reality del Canal RCN – que inicialmente se llamaba ‘Protagonistas de Novela – Cristian Suárez continuó con su carrera actoral interpretando pequeños papeles, algunos de los proyectos en los que ha participado son ‘La viuda Negra’ y la serie ‘Destino federal’.

A lo que se han dedicado otros ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Por otro lado, la televisión colombiana cuenta con varios actores y presentadores que iniciaron su carrera en la industria del entretenimiento producto de su participación en ‘Protagonistas de Novela’/’Protagonistas de Nuestra tele’. Algunos de ellos son el actor barranquillero, Pedro Palacio, a quien se le ha visto en novelas como ‘Tarde lo conocí’, ‘Chepe Fortuna’ y ‘Enfermeras’. Por su lado, Ana Karina Soto no le pegó a la actuación, pero sí a la presentación especialmente de temas de entretenimiento.

A Daniel Arenas se le recuerda de novelas como ‘Los Reyes’ y ahora el actor triunfa en la televisión mexicana al igual que la actriz Sara Corrales. Tiberio Cruz también salió de ‘Protagonistas’ y ha actuado en ‘Los Reyes’, ‘Bella Calamidades’, ‘Un bandido honrado’, entre otras.

Cristina Hurtado también se dedicó a la presentación, mientras que su pareja, Josse Narváez varía entre presentar y actuar. Actualmente ambos son los conductores del programa ‘Guerreros’, emitido por el Canal 1.

Entre los ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ más recientes están Sara Uribe, quien se ha dedicado a la presentación. Elians Garrido que ha combinado la actuación en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’ y la presentación con programas como ‘Lo sé todo’. Y otras exparticipantes como Yina Calderón y Manuela Gómez, además de empresarias, se han dedicado al escándalo.

