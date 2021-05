Daniel Guarín, hijo de Fredy Guarín, canta sobre la crisis en Colombia

Fredy Guarín y su hijo Daniel. Foto: Instagram @fguarin13

Daniel Guarín, fruto del ya acabado matrimonio entre el futbolista Fredy Guarín y Andreina Fiallo, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve interpretando una canción sobre la crisis en Colombia.

“(…) Es que hasta en plena pandemia voy marchando yo, el pueblo gritando que ya no más por favor, pero ni siquiera el Esmad entiende que no es no cabr@$& (...) Qué vergüenza Duque pensás en vos y ya, mientras todos te dicen que ya es hora de parar. Este man piensa que esto no es la vida real y que toda solución es con impuestos y ya”, cantó el joven de 16 años que se hace llamar artísticamente como ‘Danno Eleven’.

Al terminar de interpretar el tema, del cual no reveló el nombre, Daniel Guarín les pidió a sus seguidores que compartieran su video para informar al mundo de la situación actual de Colombia. “Qué tristeza de país (..) tenemos que cambiar (...) el mundo se tiene que dar cuenta de lo que está pasando con Colombia”.

Hasta el momento el video en el que interpreta dicha canción cuenta con más de 30 reproducciones en Instagram.

Durante los últimos años Daniel Guarín ha demostrado su interés por la música, especialmente por el género urbano. A través de sus redes sociales ha compartido algunos covers como el que hizo de ‘Medusa’, canción de Jhay Cortez, J Balvin, Anuel AA. El pasado 17 de febrero publicó un video cantando ‘Zun da da’ del reguetonero puertorriqueño, Zion, y sorprendió a sus seguidores tocando la guitarra para acompañarse en la interpretación.

Además, su padre Fredy Guarín ha expresado públicamente el orgullo que siente por el interés musical de su hijo. El 10 de febrero reposteó un video en el que Daniel hace un cover de ‘Querida’ de Piso 21 y Feid. “Sueña hijo. Que nadie ni nada robe tus sueños, son el principio del objetivo final... Papá se siente muy orgulloso”, escribió el futbolista en Instagram.

Y, el pasado 23 de abril el cantante urbano Dani Mora lanzó ‘Diamante remix’ junto a Danno Eleven (Daniel Guarín), Rendón y OD. Hasta el momento el videoclip de la canción cuenta con más de 89 mil visualizaciones en YouTube.

Por otro lado, es de recordar que, el adolescente tiene una hermana y un medio hermano. En primer lugar, del matrimonio de Fredy Guarín y Andreina Fiallo no solo nació él sino también su hermana Danna. Y, de la posterior relación que sostuvo el futbolista con la presentadora Sara Uribe nació Jacobo en 2019.

En sus redes sociales Fredy Guarín ha publicado fotografías al lado de sus tres hijos y los ha definido como: “Lo más real y verdadero en mi vida”.

Fredy Guarín y sus hijos Daniel, Danna y Jacobo. Foto: Instagram @fguarin13

