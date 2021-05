Aco Pérez, actor de ‘Diomedes’ y ‘Lala’s spa, asegura que se arrepiente de haber votado por Iván Duque

Aco Pérez. Foto: Instagram @aco_perez

Como lo han hecho miles de colombianos, el actor Heráldico Pérez Villamizar – mejor conocido en la industria del entretenimiento como Aco Pérez – ha manifestado su profundo inconformismo con el gobierno del presidente Iván Duque, a quien le dio su voto durante las elecciones de 2018. Sin embargo, ahora confiesa sentirse completamente “arrepentido” del apoyo que le dio en su momento al mandatario.

De este modo, en su perfil de Instagram publicó un extenso mensaje que tituló como: “Palabras de un colombiano arrepentido”. Posteriormente, resaltó que quiso hacer pública su actual postura sobre el Presidente de la República pese a que muchos de sus amigos le recomendaron que no lo hiciera para que no “perdiera seguidores”. Aun así, el actor hizo caso omiso de esas palabras y publicó una fotografía de cuando asistió a la posesión presidencial de Duque y escribió que:

“Este día fui invitado a la posesión presidencial y fui ilusionado con un nuevo país que empezaba (Qué equivocado estaba) … en las pasadas elecciones presidenciales se llegó a una segunda vuelta donde había que elegir entre dos opciones, la una extremadamente opuesta a la otra y con el miedo inculcado de no caer en lo que había caído nuestro país vecino, decidí apoyar la causa que en ese momento encontré más democrática”.

Pérez agregó que pensó que la juventud de Iván Duque era un punto a su favor porque “me hacía pensar en un gobierno renovador y con proyección al futuro (…) sin saber que esa juventud sería la culpable de una serie de improvisaciones que denotaban la falta de experiencia del nuevo mandatario, pasaban los meses y toda esa imagen se iba desdibujando (…) hoy el país da miedo, está sin control, no hay respeto por las instituciones ni por quienes nos gobiernan, jamás había visto un presidente tan irrespetado y eso que hemos tenido otros que creíamos peores, está claro que no sabe delegar y esa soberbia que genera el poder lo aísla de la problemática que se ha generado”.

Finalmente, Aco Pérez concluyó asegurando que: “Hoy públicamente me arrepiento de haber contribuido en su momento de una u otra forma para que este nefasto gobierno llevara las riendas de nuestra nación”.

Es de recordar que, Pérez es conocido de producciones como ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, en la cual interpretó al personaje de ‘Puma blanca’. También actuó en ‘La playita’ dando vida a ‘Alexis’. Además, ha participado en ‘El man es Germán’, ‘El secretario’, entre otras. Actualmente está en ‘Lala’s spa’, novela del Canal RCN.

Pero la actuación no es la única pasión de Aco Pérez, quien también se ha interesado por la política. En 2019 presentó su candidatura al Concejo de Valledupar, pero se quemó en elecciones. “Esto ha sido siempre mi otra pasión (…) mis amigos más cercanos saben que esto de estar de candidato político iba a suceder en cualquier momento de mi vida, porque me encanta la política, la vivo, la leo, la estudio, me apasiona”, expresó en aquel momento el actor para el canal de YouTube Gente Capaz.

Por otro lado, el cantante vallenato Wilfran Castillo, quien también le dio su voto a Duque, es otro que ha manifestado su inconformismo con las decisiones del mandatario. Especialmente en cuanto al proyecto de reforma tributaria, que ya fue retirado del Congreso después de que miles de colombianos salieran a manifestarse en contra mediante el Paro Nacional del 28 de abril.

Además, el cantante de música popular, Jessi Uribe, quien se había declarado como uribista en el pasado, publicó recientemente un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dice: “No soy uribista, ni petrista, ni del duquismo. Si en algún momento opiné de política me arrepiento”.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ también se había manifestado en contra de la reforma tributaria.

