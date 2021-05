La Liendra explicó, en siete minutos, por qué Colombia necesita una reforma tributaria

El influenciador Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, fue uno de los famosos colombianos que desde el pasado 28 de abril se unió a las protestas contra la administración del presidente Iván Duque y la reforma tributaria. Él marchó en Medellín (Antioquia) y documentó toda su participación a través de su cuenta de Instagram.

En las últimas hora el creador de contenido se hizo tendencia en las redes sociales por realizar un video de siete minutos en el que explica por qué Colombia sí necesita una reforma tributaria, una diferente a la que estaba proponiendo el gobierno de Iván Duque.

El joven de 21 años indicó que antes de grabar el video se había informado a fondo sobre la situación para poder hablar con argumentos al respecto, razón por la que le pidió a sus seguidores que le prestaran atención antes de criticarlo.

“Queramos o no, Colombia sí necesita una reforma, que no queremos que sea esta que estaban haciendo, pero sí tienen que hacer una”, señaló La Liendra.

El influenciador explicó que el país está endeudado, “los gobernantes se han gastado la plata en cosas innecesarias y en cosas que no sabemos, pero el país necesita pagar ya esas deudas porque si no, lo reportan en el Datacrédito de los países y quedamos embalados”, señaló.

En segunda medida, Gómez explicó que muchas personas decían que la reforma tributaria era injusta y que lo que el Gobierno debía hacer era bajarle el sueldo a los congresistas y reducir gastos innecesarios que ellos tienen. Entonces La Liendra les dijo que él estaba de acuerdo con eso, pero que lo que se debía entender es que el Presidente no puede tomar esas decisiones solo por ser el mandatario del país.

“Para que el presidente pueda entrar a tomar esas decisiones se debe hacer una reforma. No estamos peleando aquí porque no haya una reforma, porque la necesitamos, pero necesitamos una reforma justa, donde no solo el pueblo esté pagando la deuda, sino que el Gobierno se moche, moche camionetas, moche sueldos de senadores, y para eso sí necesitamos una reforma”, explicó.