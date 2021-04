La respuesta de Sara Uribe a usuario que la cuestionó por, supuestamente, levantarse tarde a trabajar

La presentadora y modelo paisa, Sara Uribe, no dudó en responderle de forma contundente a un usuario que la cuestionó por supuestamente levantarse tarde para trabajar. “Dices que trabajas y te levantas a las 10 a.m, ¿cómo haces?”, fue el interrogante.

Inmediatamente la también empresaria le contestó a través de sus historias en Instagram: “¿Tú por qué no me dejas de seguir?, no me gustan tus comentarios y tampoco me gusta la energía que me transmites. Yo veré a qué hora me levanto. Gracias a Dios puedo hacerlo ¿oíste?”.

Paralelamente, también fue cuestionada sobre cinco cosas que no se supieran de ella, y Uribe reveló que: “tengo que dormir con una toallita que me robo siempre en los hoteles, me encanta el arroz con huevo, me encanta dormir, soy súper descoordinada para las coreografías y me da mucho miedo manejar de noche”.

Sara Uribe ha demostrado ser muy fanática de responder a preguntas de sus seguidores por medio de sus historias en Instagram. Durante las últimas semanas también aprovechó la oportunidad para contestar a interrogantes respecto de su salud mental y, de este modo, reveló que aún continúa en tratamiento psicológico. A su vez, resaltó la importancia de buscar este tipo de ayudas cuando es necesario.

“Porque la depresión y las enfermedades mentales son eso: enfermedades muy serias y hay que tratarlas, prestarles atención y buscar ayuda. Pedir ayuda y buscarla no te hace más débil, por el contrario, te hace una persona valiente que se da cuenta de lo que necesita. Así que, si sientes que no puedes más, que no tienes fuerzas y que tu mente se está apoderando de ti: Busca ayuda”.

Colombia escuchó por primera vez el nombre de Sara Uribe, nacida en Medellín hace 30 años, en el reality sobre actuación y presentación ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, emitido por el Canal RCN. La paisa fue la ganadora de la edición del año 2012 junto a Jhoan Álvarez.

Desde entonces ha trabajado como presentadora de ‘Estilo RCN’, ‘Lo sé todo’, entre otros programas de entretenimiento. Además, ha incursionado en el mundo empresarial con su salón de belleza, ‘La casa mágica de Sara Uribe’, que tiene sedes en Bogotá y Envigado. Y, hasta el momento la empresa acumula más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En cuanto al terreno sentimental, sus relaciones amorosas han dado mucho de qué hablar. Algunas de sus parejas han sido el cantante de vallenato, Daniel Calderón, y el futbolista Fredy Guarín, con quien tiene un hijo llamado Jacobo, quien nació en 2019.

Sobre su noviazgo con la presentadora, Daniel Calderón dijo en 2020 en una entrevista con Analía Michelengeli. “Fue una relación que se extendió hasta donde se pudo. Era una relación un poco difícil para los dos porque fue de lejos, pero nada, se vivió chévere, se aprendió mucho. Siempre nos deseamos lo mejor”, recoge el portal de Noticias Caracol.

Por otro lado, tanto la modelo como Fredy Guarín han sido muy herméticos sobre su ruptura. Y, luego de que se conociera su separación del futbolista, en diciembre de 2020 medios nacionales empezaron a circular el rumor de que la pisa estaría saliendo con el cantante, Diego A La Voz, sin embargo, al parecer todo fue un simple rumor.

