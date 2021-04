La actriz Juliana Velásquez lanza su primer álbum de estudio

Juliana Velásquez. Foto: Instagram @julianavelasquez

Juliana Velásquez, actriz y cantante bogotana, celebra el lanzamiento de su primer álbum de estudio titulado únicamente como ‘Juliana’. El trabajo discográfico incluye once temas, algunos de ellos como ‘A la medida’, ‘Electricidad’, ‘Cóseme’, ‘Si quieres marcharte’, entre otros, ya cuentan con un video musical.

“Reitero... Los sueños siempre se cumplen. Mi primer álbum disponible en todas las plataformas digitales. Recuerden que mi música es más suya que mía, disfrútenla”, escribió la artista en sus redes sociales el pasado 23 de abril, día del lanzamiento del disco.

En su álbum Velásquez colabora con el mexicano Dstance en el tema ‘Si quieres marcharte’, además de grabar con el grupo mexicano, Los Rumberos, la canción ‘Juro’. Finalmente, cantó en conjunto con el colombiano, Juan Pablo Vega, el tema ‘Empapados’.

A través de las redes sociales otros artistas como Pilar Cabrera han felicitado a Juliana Velásquez por su lanzamiento. “¡Qué emoción! ¡Te amo! Felicidades amiga mía por todo el tiempo trabajando por esto y con tanto amor, no podría ser menos está felicidad. Qué belleza”, le comentó en una publicación. Por otro lado, la actriz Laura de León le escribió: “Voy a escucharlo ya… Felicitaciones”.

Juliana Velásquez. Foto: Instagram @julianavelasquez

A sus 23 años de edad, Juliana Velásquez, cuenta con una amplia trayectoria en la televisión. Desde muy pequeña comenzó a trabajar en diferentes producciones como ‘Club 10’, programa en el que estuvo por ocho años. También actuó ‘Súper pá’ (Canal RCN), ‘Niñas mal’ (MTV), ‘La gloria de Lucho’ (Caracol Televisión), la serie ‘Historia de un crimen: Colmenares’ (Netflix) y, una de sus producciones más recientes es ‘Pa’ quererte’ (Canal RCN). Sin embargo, su personaje de ‘Tatiana’ salió de la historia.

“Como todas las cosas que me pasan en la vida, hacer parte de esta serie fue una completa bendición. Una vez más reitero que los personajes siempre lo escogen a uno y agradezco infinitamente que ‘Tatiana’ me eligiera a mí”, escribió en Instagram como despedida de su personaje.

La artista también ha explorado los terrenos de la presentación y estuvo en el programa ‘Play zone’.

De forma paralela se ha dedicado a la música, sin embargo, admite que entrar en la industria no ha sido fácil. “El tema de la música ha sido para mí muy importante. No ha sido fácil porque en Colombia está la mentalidad de que un actor no puede ser cantante o no puede cantar bien (…) yo soy una artista independiente y eso hay que dejarlo muy claro, y es algo que me gusta mucho porque me siento muy orgullosa de eso”, expresó en 2019 para el programa de entretenimiento, La Red.

Solo queda esperar la recepción que tenga su álbum ‘Juliana’, por lo pronto, la cantante está nominada como ‘Artista revelación’ en los Premios Nuestra Tierra 2021 que se realizarán el próximo 17 de mayo. Velásquez compite en la categoría con Pitizion, Feid, Aria Vega, Kali Uchis, Lao Ra, TIMO y Nanpa Básico.

