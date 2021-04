Gobernador del Meta solicitó al Gobierno cerrar la vía al Llano durante los fines de semana para evitar contagios de covid en su departamento

Autopista Vía al llano. Imagen de referencia.

A través de una entrevista con Noticias RCN, el gobernador de Juan Guillermo Zuluaga, hizo un llamado al Gobierno, para que cara a los días críticos que se han anunciado en el país a causa del tercer pico de pandemia y los fines de semana en los que se decreta confinamiento estricto, la vía que comunica a la capital con el departamento de los llanos sea cerrada por esos días, con el fin de evitar que las personas tomen la medida para ir de paseo.

“Ayer le pedí al Ministerio del Interior del Ministerio de Transporte que nos permita cerrar viernes, sábado y domingo el tránsito de vehículos particulares, desde el kilometro 69, que es donde empiezan acá la quebrada Susumuco, allí, es dónde empieza el departamento del Meta”, afirmó el mandatario al noticiero.

Zuluaga explicó que debido a los anuncios de cuarentena, toque de queda y ley seca en las ciudades, las personas deciden “aprovechar” estos días para viajar a otras ciudades, pensándolo como un festivo, lo que genera indisciplina en medio de la emergencia sanitaria especialmente con fiestas y aglomeraciones, violando así las medidas de bioseguridad.

“Bogotá va a estar confinada, nosotros también vamos a tener confinamiento el fin de semana, pero se sabe que históricamente se nos vienen entre 80.000 y 90.000 bogotanos a nuestro departamento, cada fin de semana a pasar un fin de semana y si vinieran a resguardarse en una casa o en una finca muy bien, pero se están viniendo a hacer fiesta, a hacer desorden a ponerse en esto de ruana”, denunció Zuluaga durante la entrevista.

Hemos solicitado al Gobierno Nacional el cierre de la vía Bogotá -. Villavicencio para vehículos particulares entre las 8pm del jueves 29/04 y las 5am del lunes 3/05.



Al Llano llegan cerca de 90 mil personas cada fin de semana. No es momento para fiestas ni paseos. pic.twitter.com/jwK1bJX782 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) April 27, 2021

Alerta roja hospitalaria en Meta: ocupación de UCI alcanzó el 100 %

El tercer pico pandémico también está golpeando fuerte a Meta, donde las autoridades aseguran que sus Unidades de Cuidados Intensivos para pacientes de covid-19 ya están ocupadas en un 100 por ciento. Esta información fue publicada por la misma Gobernación departamental, que indica que los datos fueron sacados de su Centro Regulador de Urgencias (CRUE) este último fin de semana de abril.

“De acuerdo al reporte realizado por el CRUE Meta, a corte del 25 de abril a las 8:00 de la noche, con referencia al porcentaje de ocupación de camas UCI para pacientes covid-19, esta es del cien por ciento. En cuanto a UCI general, no covid, en el departamento del Meta se tiene una ocupación del 93 por ciento y Villavicencio del 97 por ciento”, dijo Guiovanni Beltrán Knorr, secretario de Salud Territorial.

En el departamento actualmente hay 210 camas UCI y por cada una de ellas hay un respirador. Esto es un avance significativo ya que, según la Gobernación, en marzo de 2020, antes de que iniciara la pandemia, tenían 179 camas y 130 respiradores, pero el número subió ya que el Ministerio de Salud Nacional (MinSalud) proporcionó más elementos médicos.

Aunque en el Meta hay más capacidad para atender a pacientes que requieren UCI, esto no es suficiente, porque este tercer pico pandémico ha sido el más fuerte que se ha presentado en Colombia hasta el momento. En el departamento no solo se están atendiendo a los locales, sino también a otras personas que han sido remitidas de otros puntos del país como Antioquia y Bogotá.

Esta situación ha derivado en que las autoridades metenses reiteraran la alerta roja hospitalaria en el departamento. Esta declaratoria va de la mano de la implementación de medidas como toque de queda y pico y cédula.

Las secretarías de Salud de los 29 municipios del Meta piden a la ciudadanía que cumplan con los lineamientos expedidos por las autoridades y que practiquen las medidas de autocuidado. Así mismo, se recordó que están prohibidas las aglomeraciones y la realización de eventos.

“Esto no es un juego. Se deben extremar las medidas de autocuidado, de distanciamiento, evitar reuniones y no salir si no es estrictamente necesario. No olvidar el uso del tapabocas, el lavado de manos constante, y seguir cuidándonos para proteger a nuestros familiares y seres queridos”, dijo Beltrán Knorr.

La alta ocupación de UCI es un hecho que se está presentando en todo el país. Según los últimos datos de MinSalud, a corte del sábado 24 de abril, Colombia tenía una ocupación de UCI del 80,49 por ciento, es decir, que en todo el territorio nacional había solo 2.463 camas de UCI disponibles. De los 12.623 cupos del país, ya están ocupados 10.160: 6.817 de las camas camas están ocupadas por pacientes con covid-19 confirmado o sospechoso y 3.343 están ocupadas por pacientes con patologías distintas al virus.

“Esta tercera ola en Colombia ha sido de una magnitud sin precedentes de lo que habíamos visto en nuestro país, se parece a esa primera ola cuando afecto a Italia y a España en ese crecimiento tan acelerado”, dijo el profesor de Epidemiología de la Universidad Javeriana, Diego Roselli, en testimonios recopilados por la revista Semana.

Este es el nivel de ocupación más alto de toda pandemia. Hasta el momento la ocupación más alta había llegado al 76,05 por ciento, en enero de este año, durante el segundo pico que afectó a la población luego de las festividades navideñas de diciembre del 2020.

