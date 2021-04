Al borde de las lágrimas, Jessica de la Peña contó la experiencia de su familia con el covid-19

La presentadora Jessica de la Peña, de Noticias RCN, contó que toda su familia se contagió de covid-19 y reveló que su suegra aún lucha por las secuelas de la enfermedad. Fotos: Instagram

Hace un mes, la presentadora barranquillera Jessica de la Peña, activa en redes sociales, desapareció de sus perfiles por los contagios de covid-19 a todo su núcleo familiar. La mujer de 43 años reapareció en la noche del lunes, 26 de abril, para compartir con sus seguidores el duro paso por la enfermedad que tuvo Ernesto Chalela, su esposo, y su suegra.

“Estoy aquí porque muchas personas me han escrito preguntándome que qué me pasa, que si estoy bien de salud y que si mi familia está bien porque tengo un mes sin aparecer en redes sociales. La verdad es que sí y estoy aquí para contarles qué ha pasado y de antemano darles las gracias por preocuparse”, dijo, en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Según su testimonio, el contagio se dio en la casa de la pareja en Cartagena, en la cual el virus fue el que llegó al hogar. “Mi esposo y yo ya estamos bien gracias a Dios. No medio nada, solamente una tos. Los niños están perfectos, a mí esposo le dio duro y mi suegra sigue dando la batalla por cosas adicionales porque el covid-19 ya lo superó”, dijo, justificando que por la adversidad, no tenía “ganas ni cabeza” de nada.

Después de contar la situación, al borde de las lágrimas, de la Peña agradeció a los médicos, enfermeras y funcionarios de la IPS Gestión Salud. Conmovida, la presentadora calificó como “ángeles” a algunos de ellos. “Que todavía no hayan perdido esa calidad humana de atenderte como fueras de familia y de decirte que, dentro de todas las posibilidades que existen, puede haber una de que te recuperes”, añadió.

“No tengo como pagarles y, desde el fondo de mi corazón, solo les puedo desear bendiciones. Que Dios bendiga ese talento que tienen para ejercer la medicina y que los siga protegiendo porque este es un virus muy terrible”, señaló la presentadora de Noticias RCN.

Además, agradeció a aquellos seguidores y fanáticos que preguntaron por su bienestar y, finalmente, pidió oraciones por la salud de su suegra, quien aún sigue en la clínica hospitalizada. Al pie del video, dijo que seguía con fe de que todo mejorara para la familia de ella y del empresario Chelala. “La tormenta sigue, pero soy una mujer de fe, extremadamente positiva y con una fortaleza inmensa que sólo me la da el de arriba, ¡que siempre piensa que en algún momento sale el sol! Y sí, también me pongo sentimental cuando cuento algo personal. ¡Estoy lista para volver a compartir con ustedes! ¡Los quiero!, concluyó.

Hace pocos meses la presentadora recibió a su segundo hijo con Chalela, llamado Sebastían. Aunque Sebastián Chalela De La Peña nació el 9 de diciembre de 2020, sus padres decidieron mostrarlo por primera vez al mundo hasta el pasado 15 de marzo a través de varias publicaciones de Instagram.

El primero en hacerlo fue Ernesto, quien mostró de cerca el tierno rostro de su pequeño hijo quien, como Luna, heredó los ojos claros de la pareja. “Hola soy Sebastián, tengo 3 meses y hoy estuve en el mar por primera vez”, detalló el esposo de la presentadora de noticias.

Luego, fue Jessica De La Peña la encargada de compartir otra foto del menor, esta vez sentado en un mueble y mirando fijamente a la persona encargada de retratar ese momento. La presentación oficial estuvo acompañada por un conmovedor mensaje en la que Jessica agradeció a Dios la oportunidad de conformar una hermosa familia y también reveló algunos detalles como la fecha exacta de nacimiento del pequeño: “Sebas, tú y Luna (sic), son la muestra fehaciente del amor de Dios y de la Virgen. A todas las mujeres que me siguen les digo, se vale soñar, se vale pedir al cielo con toda la fe del mundo y recibir la recompensa. No desfallezcan nunca en alcanzar sus sueños! Te amo Dios, me lo has dado todo, mi familia está completa! TE AMO”, escribió la periodista en la publicación.

