Cali tendrá vacunación masiva sin cita para mayores de 65 años este fin de semana: conozca el megacentro más cercano

Personal de salud se aplican la vacuna contra la covid-19 hoy, en la clínica Unidos por la Vida en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Después de rumores de que el Gobierno nacional le había pedido a algunos alcaldes y gobernadores que redujeran el ritmo de vacunación, algunas ciudades incluso anunciaron fechas de aplicación de dosis masivas este fin de semana, como Cali. La capital del Valle va a tener jornada sin cita previa para que los adultos mayores de 65 años, que hasta hace una semana solo podían ser vacunados con cita, puedan empezar su inmunización.

En medio de una cuarentena que inició desde la primera hora del viernes (12:00 a.m.) y que terminará este lunes a las 5:00 a.m., el alcalde Jorge Iván Ospina invitó a través de sus redes sociales a los caleños a ser parte de la jornada. “No lo piense dos veces, mañana l@s esperamos en Vacunación Sin Barrera, una estrategia de la Alcaldía de Cali. Si es mayor de 65 años, venga a nuestros Megacentros”, anunció.

Ospina estableció que las jornadas de inmunización que cuentan con dosis suficientes, se desarrollarán así: viernes y sábado 23 y 24 de abril respectivamente, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y el domingo 25 de abril, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 a.m.”.

“Es importante que los abuelos acudan a los megacentros del estadio Pascual Guerrero, los supercentros comerciales de La 14 de Calima y Pasoancho, la ciudadela Nuevo Latir y el coliseo María Isabel Urrutia del barrio Mariano Ramos a aplicarse la vacuna, porque de lo contrario sus vidas y las de sus familias están en riesgo”, sostuvo el mandatario distrital.

De hecho asistir a vacunarse hace parte de una de las excepciones en el decreto que reglamenta el toque de queda continuo en la ciudad, además del personal médico mayor de 30 años. Hasta el 21 de abril, Cali había vacunado 47.450 adultos mayores de 80 años, de los 68.766 que se reportan, con una cobertura cercana al 70 por ciento.

“De 65 a 79 años, en primeras dosis (74.314), tenemos una cobertura del 36 por ciento; mientras de 65 a 69 hay una cobertura alrededor del 5%, con dosis de Sinovac y AstraZeneca, y 42.602 han recibido la segunda dosis de Sinovac”, afirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo.

Por otra parte la Universidad Javeriana Cali, ubicada al sur de la ciudad, se unió al programa de “Vacunación sin Barreras” y abre su campus para el servicio a la comunidad como punto de vacunación, pero por ahora no hará parte de la jornada de este fin de semana.

Medidas en Cali

El Toque de queda y ley seca arrancó este viernes a las 12:00 a.m. hasta el lunes a las 5:00 a. m., es decir, viernes, sábado y domingo todos en su casa. Podrán salir hasta el lunes después de las 5:00 a.m. La próxima semana el toque de queda iniciará el lunes 26 de abril de 8:00 p. m. hasta el día siguiente a las 5:00 a.m., y así sucesivamente hasta el el miércoles 28 de abril. A las 12:00 a.m del jueves 29 iniciará una cuarentena que se extenderá hasta el domingo 2 de mayo a las 5:00 a.m.

La alternancia en colegios privados se suspendió desde este viernes 23 de abril hasta el 30 del mismo mes. Las clases presenciales se reanudan el lunes 3 de mayo. Se mantiene el pico y cédula, las terminadas en par salen día par y las impar en impar. Estarán cerrados los ríos y parques de la ciudad como el Ingenio, Capri, La Flora y Longitudinal.

SIGA LEYENDO