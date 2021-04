Así fueron los últimos minutos de vida de la pequeña Sara Sofía, según el testimonio de su padrastro

Un nuevo testimonio repleto de nuevos detalles sobre lo que pudo haber pasado con la pequeña Sara Sofía Galván de dos años de edad, entregó a la Fiscalía este 23 de abril el padrastro de la menor, Nilson Díaz. La versión del hombre sigue siendo que la niña murió en su casa, envolvió el cuerpo y lo lanzó al río Tunjuelo al sur de Bogotá.

En un interrogatorio que reveló Noticias RCN, Díaz insiste: “Sarita no está viva, no la busquen en otro lugar que no sea el caño Tunjuelito, porque allá fue donde la dejé yo mismo”.

Sobre los audios que hallaron las autoridades en los que se mencionaba que Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, la había regalado, el padrastro aseguró que fue él quien le dijo a la mujer que hicieran esos audios, “pero eso es mentira, porque la verdad es que la niña está muerta”.

Díaz también aseguró que Carolina se puso furiosa y agresiva con la niña, “le pegó con la correa, Carolina estaba tratando muy mal a la niña, de ahí la cogió y se la llevó al baño y le pegó una cachetada en la carita a la niña, ahí le moreteo un ojito y la parte de la frente”.

Sobre los últimos minutos de vida de la menor, el hombre dijo:

“Como a las dos y media me desperté, Sarita tenía la cara tapadita, yo se la destapé y ya la niña tenía los labiecitos morados, me asusté tanto, le puse el oído al corazón, le estaba latiendo muy rápido, después empezó a latir suave, despacio, pero la niña no abría los ojos. La niña no reaccionó”, Nilson Díaz en testimonio revelado por Noticias RCN.

En el documento que contiene el testimonio también se lee cómo, según Díaz, “Carolina extendió la manta en la cama, yo envolví a la niña en la manta, eso fue decisión de mutuo acuerdo con Carolina, de ahí yo le dije a Carolina que yo no era capaz de llamar a la Policía o alguien porque mi miedo era que me quitaran los niños, ella me respondió lo mismo, que le daba miedo que se llevaran los niños, y que no quería que me pasara nada a mí”, sostuvo en la indagatoria.

El padrastro de la menor contó que metió a la pequeña en una lona blanca de fibra, la amarró con un cordón café y la dejó por un momento junto a unas bicicletas.

“Yo le dije a Carolina: ‘que qué hacíamos con Sarita y en primera instancia ella me dijo que no sabía, que le daba miedo contarle a Xiomara (tía de la menor) y a la familia de ella, porque de pronto la iban a maltratar (...) yo le dije que si quiere la llevábamos a un lote y la enterrábamos y ella me dijo que no, que se quería quedar con la niña ahí, le dije que no porque la niña en cualquier momento iba a empezar a descomponerse”, dijo el hombre según el documento revelado por el noticiero.

Díaz señaló que la idea de botar a la pequeña al río fue de su mamá, pero que ella no era capaz por eso fue él. ”Ya iban a hacer como las cuatro de la tarde y yo le dije, pues yo lo hago, le dije a Carolina que se quedara con los niños, yo salí, Samuel me abrió la puerta (...) Carolina se quedó con los audífonos escuchando música”.

“Miré para todos los lados que no hubiera gente, baje hacia la orilla del río, ahí había una llanta enterrada, y puse la niña en la orilla al lado de esa llanta, cuando yo la puse la niña flotó, no se hundió, y la niña se fue por toda la orilla del río, hacia abajo, iba flotando, yo me quedé un ratico mirando que la niña se fuera, luego me regrese para la casa”, dijo el padrastro de la menor a la Fiscalía.

