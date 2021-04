Video | La pincelada de gol de tiro libre de Hugo Rodallega en la Superliga turca

Con el delantero colombiano Hugo Rodallega en la plantilla titular, Denizlispor abrió la cuenta en el marcador del juego de la fecha 36 de la Superliga Turca 2020/21 visitando al MKE Ankaragücü, en la mañana del miércoles 21 de abril.

En tan solo seis minutos de juego en el estadio Eryaman Stadyumu, el atacante vallecaucano puso el 0-1 en el marcador tras tomar la iniciativa de cobrar una pelota parada fuera del área que surgió de una falta previa.

De pierna derecha, el atacante vallecaucano y capitán de ‘Los Gallos’ clavó un remate en el ángulo izquierdo de la portería local, llegando a un total de 14 goles convertidos en la temporada.

Infortunadamente, pese a su golazo, el equipo de ‘Hugol’ empató 1-1 en el final del compromiso contra el MKE Ankaragücü, pues a los 35 minutos de juego el lateral derecho griego Slerios Kitsiou, igualó las acciones antes del entretiempo.

La situación no es sencilla para el club de Rodallega, pues marcha último en la tabla de posiciones con 27 puntos y una diferencia de gol de -27 a falta de ocho fechas por disputar.

En Turquía descienden los últimos cuatro clubes de la tabla, con lo que la presión para el vallecaucano y principal tarea para sus compañeros de equipo será luchar para no perder la categoría.

Así está la tabla de posiciones en la parte baja del torneo a falta de ocho fechas por disputar en la superliga:

Casillas de descenso en la tabla de posiciones de la Superliga Turca 2020/21

Las cifras de ‘Hugol’

Rodallega es el máximo anotador de su equipo con 14 goles convertidos en la vigente campaña. Ocupa el quinto puesto en la tabla general de goleadores del torneo turco de primera división.

Su último gol en la competencia lo convirtió en la derrota 2-3 de Denizlispor contra BB Erzurumspor el pasado 17 de abril. A pesar de la caída, ese día Hugo anotó doblete para su equipo en la fecha 35 de la Superliga Turca.

Desde que salió de Deportes Quindío, Deportivo Cali, Atlas y Necaxa, Rodallega militó en el Fulham, Wigan, Akhisarspor, Trabzonspor y Denizlispor, equipos en donde ahora registra 124 goles y 404 partidos.

Ahora el equipo de Rodallega se prepara para recibir al Sivasspor el 24 de abril para continuar sumando y escapar del fondo del descenso de la primera categoría turca.

Las posibilidades de Rodallega de regresar al fútbol colombiano

El experimentado goleador oriundo de Candelaria, Valle del Cauca, dialogó con el programa El Alargue de Caracol Radio y dejó una frase que muchos interpretaron como un coqueteo para América de Cali, club con quien ha tenido conversaciones previas para realizar un fichaje. “Nunca he descartado la idea de volver al fútbol colombiano, es que cuando he recibido oferta de allá siempre he estado con contrato. Ahorita en junio termino contrato en Turquía”, dijo Rodallega en entrevista con el medio radial.

