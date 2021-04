Durante sesión de entrenamiento de La Equidad, el ‘Tino’ Asprilla habló del club que más le aburría enfrentar cuando jugó en Italia

Faustino Asprilla contó anécdota de su rival más aburridor cuando estuvo en el Parma de Italia / (Instagram: maestro_alexis).

El video lo publicó el entrenador Alexis García desde su cuenta de Instagram en la jornada del martes 20 de abril. El hecho se presentó mientras el actual técnico de La Equidad tenía una charla técnica en una sesión de entrenamiento con su equipo.

En los entrenamientos previos y preparatorios de Equidad para enfrentar a Atlético Nacional por los cuartos de final de la Liga BetPlay I 2021, el cuadro asegurador recibió la sorpresiva visita de Faustino el ‘Tino’ Asprilla, exfutbolista colombiano y panelista del programa ESPN FC Colombia.

En charla con los futbolistas de Equidad, Asprilla trajo a colación una anécdota de sus tiempos como jugador del Parma en Italia. Con la presencia de los jugadores titulares del club bogotano, el exdeportista y empresario les habló de la táctica que usaba el AC Milan en la Serie A durante la década de los 90.

El ‘Tino’ dio detalles de cómo era jugar contra el Milan en Italia y se refirió específicamente a la estrategia que utilizaba el conjunto ‘rossoneri’ para desgastar a los jugadores contrarios. El Tino dijo que era el defensor central Marco Baresi, quien protagonizaba la acción de pelota divida con la que el colombiano emprendía una corrida agotadora utilizando el fuera de lugar para inhabilitar a sus rivales. Esto dijo el vallecaucano:

... Yo no me puedo quedar a 30 metros fuera de lugar, yo me canso. Se los digo por experiencia, jugar contra el Milan era lo más aburridor del mundo. Ese hiju*** de Baresi metía un taponazo PUM y salían en pura hasta la mitad; y uno, como un marica, pa’ la mitad.

Cabe recordar que, con un golazo de tiro libre de Asprilla, el colombiano le quitó un invicto de 58 fechas en racha al Milan justo cuando Baresi aún era zaguero centro de los siete veces campeones de Europa.

El ‘Tino’ Asprilla reveló cuál es el técnico “más malo y perverso” de su carrera

Según contó el jugador colombiano, se trataba del último encuentro de la fase semifinal del campeonato. “Si nosotros perdíamos 4 a 0 nos sacaban del “playoff””. Asprilla recordó que a los 10 minutos su equipo perdía 2 a 0 y relató las órdenes del técnico del momento, Carlos Reinoso. “Terminó el primer tiempo y yo veo que él entra al camerino, pero no entra a explicar qué teníamos que mejorar, no, entra y les dice a los jugadores más jóvenes, si no hacen otro gol usted, usted y usted se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y perdemos 3 a 0”

El histórico de la selección nacional afirmó que, en principio, le pareció “curioso”, porque nunca había visto un entrenador que mandara a los jugadores a hacerse expulsar. “Entonces yo hablé con los “pelaos” y les dije: no, no, no, ¿ustedes es que son pendejos?, no vayan a hacer eso, caminen vamos a jugar que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto”.

Según el destacado deportista, para él fue una verdadera sorpresa. “Yo no puedo creer que yo tenga un entrenador que mande a los jugadores a que se hagan expulsar”.

El partido, rememoró El Tino, terminó 2 a 1 y su equipo clasificó a las finales, pero, de acuerdo con Asprilla, el director técnico “es lo más malo, es perverso, es lo más malo que me pasó como futbolista, haber tenido a ese señor de entrenador. No le aprendí absolutamente nada, no sabe nada, ese man está loco”.

Carlos Reinoso es un exjugador y ahora director técnico chileno, considerado en el pasado como uno de los mejores volantes de creación de su país. Jugó en Italia y posteriormente en el América, de México, donde aún es considerado un ídolo, gracias a haber sido campeón con la escuadra como jugador y como entrenador, puesto en el que se desempeñó durante tres oportunidades.

Además del América y el Atlas, Reinoso ha dirigido varios cuadros mexicanos, como los Tigres, Veracruz, León, Atlante y Querétaro.

SEGUIR LEYENDO: