Video | Luisa Fernanda W mostró cómo se ve al natural, sin extensiones ni maquillaje

Luisa Fernanda W.

Hace unos días Luisa Fernanda W realizó una dinámica en la que dejó ver cómo se ve luego de desmaquillarse y quitarse las extensiones. En la primera parte de las imágenes se ve a la influenciadora paisa maquillada y con el cabello largo, pero cuando va pasando el tiempo se empieza a evidenciar que gran parte del pelo eran unas extensiones.

Después de dejar el pero al natural, comienza a desmaquillarse y muestra que las pestañas que le hacían lucir sus ojos de manera más expresiva no eran reales, sino postizas. Tras quitarse todos los accesorios, Luisa Fernanda W, que tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, pasa

a desmaquillarse y a aplicarse una serie de productos en el rostro para la hidratación.

Al final, la exnovia del cantante Legarda se ve al natural y en pijama, se cepilla los dientes, baila y muestra a su novio Pipe Bueno y a su hijo Máximo, quien duerme en su cuna. FInalmente, se despide de sus seguidores.

Este es el video en el que Luisa Fernanda W:

Además de esta dinámica, desde hace varios meses la youtuber antioqueña cada día sube en sus historias de Instagram recuerdos de cómo lucía hace semanas, meses y hasta años, dejando así en evidencia que no le teme a mostrarse como es. También ha exhibido cómo se ve arreglada versus cuando no lo está, y en varias oportunidades ha compartido imágenes de cuando no tenía cirugías y no era famosa.

Como evidencia de que no le teme a cómo luce arreglada o no, luego de tener a su primer hijo la creadora de contenido le ha mostrado a sus seguidores cómo ha sido el proceso de su cuerpo para volver a tener un abdomen plano.

Hace unos días compartió un video que llamó la atención debido a que mostró otra faceta de la influenciadora, en esta ocasión como modelo, donde lució diferentes outfits que dejaron al descubierto su increíble y tonificada figura.

