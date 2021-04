Esta colombiana asegura que le dará la vuelta al mundo en un yate

Juanlu Serra y Deriluz Julio Sánchez son un par de aventureros a quienes se les ocurrió la idea de darle la vuelta al mundo en su yate, al cual bautizaron Ocean Phoenix. La travesía inició el 28 de diciembre de 2019, desde las Islas Canarias, pasando por Cabo Verde (África) y luego llegando a varias islas del Caribe; en febrero de 2020 hicieron una parada en Cartagena, donde han estado detenidos por más de un año. El covid-19 les impidió moverse, esto debido a que muchos países cerraron sus fronteras y les era imposible partir.

Deriluz Julio Sánchez, nació en San Onofre, Sucre, pero a los 14 años se mudó a Cartagena, creció junto al mar, razón por la que se le ha hecho tan fácil vivir en él y por la que no le ve ningún problema a pasar meses navegando con su esposo. A Juanlu Serra lo conoció gracias a un amigo en común, él sí ha sido navegante toda su vida, regatista en diferentes circuitos y profesional del mundo del charter desde hace 20 años, además, instructor de buceo, esa pasión por el agua se la contagió a Deriluz quien, a pesar de que jamás pensó que iba a recorrer el mundo en barco, se embarcó en esta aventura con él.

En una entrevista con el periódico El Universal, la mujer contó que ha logrado enamorarse del agua tanto como Juanlu y es por eso que es una de las más emocionadas con continuar el viaje que iniciaron en 2019.

“Nunca he sido navegante, lo que pasa es que me casé con un navegante, me ha enseñado la vida del mar y me ha encantado (...) La verdad es que es un sueño que yo no me soñé (risas). Siempre he soñado con viajar mucho, pero siempre pensé que sería por tierra, no en barco”, contó Deriluz a El Universal.