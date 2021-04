Profesora dice que fue despedida de una universidad en Barranquilla por publicar fotos sugestivas en redes

Yeimy Ilias, también conocida en redes sociales como ‘La Profe’ o ‘Yeliu’, es el nombre de la docente cuyo caso se ha divulgado en los últimos días tras conocerse que fue despedida de una universidad en Barranquilla por los contenidos ‘sugestivos’ que publica en sus redes sociales.

Toda la situación se dio a conocer luego de que la profesora, quien es contadora pública y dicta clases de pregrado, entregara una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, donde explicó que hace un tiempo la invitaron a participar en un programa de televisión y, tras ello, su cuenta en Instagram tuvo un gran crecimiento: “En este programa yo tenía 5 mil o 7 mil seguidores y cuando salió el programa me empezaron a seguir”.

Yeimy Ilias, docente universitaria

En dicha red social la profesora comenzó a publicar su figura, ligera de ropa, rutinas de ejercicio, maquillaje y otros contenidos “subidos de tono”, situación que la llevó a tener problemas en una universidad en la que trabajó hasta desencadenar su despido, luego de constantes acosos laborales. “Una persona le dijo a mi jefe que yo no podría estar más en la universidad por mi informalidad”, aseveró en el programa. Y es que su éxito ha sido tal, que actualmente tiene más de 159 mil seguidores en Instagram.

En el citado programa, la profesora, de cabello rubio y curvas prominentes, expresó su rechazo por los prejuicios que generan sus contenidos en internet, afirmando que su trabajo dentro de las aulas no tiene nada que ver con el hecho de que muestre su belleza y otros hobbies en sus cuentas personales: “Mis estudiantes me respetan mucho. Lo que tu muestras en clase es con lo que ellos se quedan. Ellos saben que es una red social. Le podrán dar ‘Me gusta’ porque les parece que me veo bien en vestido de baño”.

A raíz del conocimiento de su caso, Ilias publicó un comunicado el pasado martes a través de su cuenta en Instagram para aclarar los rumores y dar las gracias por todo el apoyo que ha recibido en estos últimos días: “Aprovecho para manifestar sobre una noticia publicada sobre mi salida de una Universidad por el contenido de mis redes sociales, que fue un hecho ocurrido hace dos a tres años, sin embargo, esta información ha ocasionado que numerosos amigos, allegados y colegas me hayan llamado para brindarme su apoyo, a todos les agradezco con el corazón”.

Comunicado de Yeimy Ilias, docente universitaria.

Añadió que en este momento no ha tenido inconvenientes con la institución de educación superior donde trabaja y que por el contrario ha recibido muestras de apoyo por parte de las directivas y estudiantes. “Allí siempre he sido respaldada y han avalado mi contenido y proyectos, en los que he impulsado los nuevos emprendedores e innovadores, destacando el crecimiento personal de los estudiantes y la formación integral de nuevas generaciones”, precisó.

Además, se mostró orgullosa del trabajo que ha desempeñado como docente en los últimos seis años, así como su trabajo de influencer en redes sociales. “Por mi parte, seguiré trabajando honestamente de la mano de Dios en lo que me gusta, la docencia, hoy desde la virtualidad, pero con el corazón en las aulas de la facultad de Administración de la UAC”, concluyó.

Finalmente, Yeimy Ilias considera que con este tipo de acciones no se le está transmitiendo un buen ejemplo a los jóvenes ya que, según ella, “El mensaje que les mandamos es que si creas contenido no puedes ser profesional. Estamos muy equivocados”.

