“Siempre fui admirador de Gamero, con muy poco hace mucho”: Mayer Candelo

Mayer Candelo, exjugador de Millonarios y Deportivo Cali, habló en Carrusel Caracol en la previa al duelo del Embajador ante el Verdiblanco en la última jornada del torneo. Y aunque los dos equipos están clasificados para los cuartos de final de la Liga Betplay, el ídolo de las dos hinchadas dio sus impresiones sobre este nuevo encuentro.

En la entrevista el futbolista retirado hizo un reconocimiento a Alberto Gamero el actual entrenador del equipo bogotano.

“Siempre fui un admirador de Gamero, quise siempre tener la oportunidad de ir a verlo a entrenar porque con muy poco hace mucho. Sacó campeón a Chicó, llevó a Tolima a ser un equipo ganador. Me gustaría verlo trabajar para ver qué es lo que hace que rinde tanto y gana tantas cosas”, opinó Candelo.

Criticó que en el equipo azul no haya jugadores de jerarquía que le permitan a ese club salir campeón una vez más en el fútbol colombiano.

“No podemos desconocer que este no es un Millonarios extraordinario, tiene jugadores muy buenos, pero debería ser un equipo mejor conformado en nombres y figuras para pelear un título local o internacional con más facilidad”, dijo.

Pero reiteró que gracias al trabajo del entrenador del equipo embajador lograron ingresar al octagonal en el que se definirá la Liga.

“Gamero se merece un aplauso por lo que ha hecho. El hincha de Millonarios es exigente, quiere que su equipo consiga títulos en vez de sacar jugadores, por la grandeza que tiene el equipo”, reiteró Candelo.

Mayer también analizó las variantes que agregaría a este Millonarios en zona ofensiva: “Yo pondría a Macalister por dentro aprovechando a Stiven Vega, que es extraordinario. En una línea de 3, empezando de atrás, Macalister le puede dar mucho más fútbol al equipo. Físicamente se va quedando con el desgaste de ida y vuelta que hace, se lo necesita para que produzca más y se desgaste menos en lo defensivo”.

Además señaló qué requiere el equipo de la capital colombiana para que pueda tener una destacada actuación en las jornadas que vienen.

“Necesitaría un central como Román Torres o un arquero como llegó a tener, sin decir que los que hay no son buenos. El equipo necesita una figura que muestre carácter para que no se vea un equipo tan joven. Que haya equilibrio entre experiencia, jerarquía y la juventud de los chicos. Yo buscaría un arquero que le dé más categoría; no estamos hablando de cualquier equipo, sino del más grande de Colombia”, concluyó.





Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay previo a la última fecha

Clasificados a los cuartos de final:

1. Atlético Nacional: 31 puntos

2. Deportivo Cali: 31 puntos

3. Independiente Santa Fe: 30 puntos

4. Deportes Tolima: 30 puntos

5. Millonarios: 30 puntos

6. La Equidad: 30 puntos





Por definir la entrada al octagonal:

7. Atlético Junior: 29 puntos

8. América de Cali: 26 puntos

9. Independiente Medellín: 26 puntos

10. Jaguares de Córdoba: 24puntos

11. Deportivo Pasto: 23 puntos

12. Bucaramanga: 21 puntos





Eliminados:

13. Boyacá Chicó: 18 puntos

14. Patriotas: 17 puntos

15. Envigado: 17 puntos

16. Deportivo Pereira: 15 puntos

17. Once Caldas: 14 puntos

18. Rionegro Águilas: 14 puntos

19. Alianza Petrolera: 6 puntos





