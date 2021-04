Sara Uribe reveló porqué tuvo que asistir a terapia psicológica

Sara Uribe. Foto: Instagram @sara_uribe.

La presentadora, modelo y empresaria Sara Uribe decidió abrir el cajón de preguntas en sus historias de Instagram para interactuar con sus más de seis millones seguidores y responder las dudas de los curiosos sobre aspectos de su vida privada.

Durante la dinámica, uno de sus fanáticos le preguntó a la paisa si aún estaba en tratamiento psicológico. La duda se generó porque Uribe compartió hace un par de semanas que asistía a este tipo de terapias para mejorar su calidad de vida y su salud mental.

La modelo respondió el mensaje afirmando que sí continúa en terapia. “Todos necesitamos un psicólogo que nos ayude a desenredarnos. El psicólogo debería ser parte de la canasta familiar (claro que ahora con el incremento del IVA quién sabe)”, escribió. Su comentario lo acompañó con una foto junto a su mascota.

Las preguntas y respuestas continuaron y al parecer más seguidores decidieron seguir con el tema de la salud mental, pues más adelante algún curioso le preguntó por qué asistía al psicólogo. La respuesta de la empresaria en este punto fue mucho más seria y contundente, pues aprovechó el momento para escribir una sentida reflexión.

La depresión y las enfermedades mentales son eso: enfermedades muy serias y hay que tratarlas, prestarles atención y buscar ayuda. Pedir ayuda y buscarla no te hace más débil, por el contrario: te hace una persona valiente que se da cuenta de lo que necesita. Así que si sientes que no puedes más, que no tienes fuerzas y que tu mente se está apoderando de ti, BUSCA AYUDA”, escribió junto a una fotografía en la que sale recostada con el rostro aparentemente triste.

Siguiendo con el tema de la terapia psicológica, y después de mostrar el tatuaje en la clavícula y las vitaminas que le da a su hijo, algún fanático le escribió “Yo también empecé a ir al psicólogo y el ver tus historias me motiva más”.

Sara Uribe respondió con una foto de ella sentada en una silla colgante diciendo; “Si yo he podido, tú también puedes”.

Después de esto, la modelo siguió respondiendo preguntas y según ella una de las inquietudes que más tenían sus suscriptores era sobre el desodorante que usa. “Ayer les conté en mis historias que el único desodorante que no me da chucha es uno de Natura (no es publicidad)”, escribió Uribe.

Su mensaje está acompañado de una foto en ropa deportiva con su brazo derecho detrás de su espalda exhibiendo su axila y la foto del producto. Así mismo compartió que lo pide de a cinco unidades porque es el único que funciona. “Me sorprendí de la cantidad de “chuchentos” pidiéndome el dato desde ayer”, manifestó.

Sara Uribe halagó nuevamente a Fredy Guarín resaltando el amor que siente por su hijo

Desde el incidente que protagonizó el jugador Fredy Guarín el pasado primero de abril, cuando tuvo que ser detenido por la Policía de Medellín por estar involucrado en una pelea en casa de unos familiares, una de las personas que se ha unido en mensajes de apoyo hacia el deportista es su expareja y madre de su hijo Sara Uribe.

“Yo me quedo con esta imagen para siempre, porque eres el padre de mi hijo y seguirás siendo el ‘Guaro’ de la gente. Fuerza, campeón. Renacerás como el fénix. Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos. Para siempre panas”, escribió Sara el pasado 13 de abril en sus historias de Instagram, acompañada de una foto donde se ve al deportista dándole un beso en la frente durante el nacimiento de Jacobo, el hijo de ambos.

Después de esto, la presentadora también subió un collage de fotos de Guarín en las que se le ve celebrando unos goles que anotó con la Selección Colombia acompañadas de los hashtags (numerales) #YoApoyoAFredyGuarín y #ElGuaroDeLaGente. Hay que destacar que este contenido en particular, Sara no lo publicó solo en sus historias, que están visibles durante 24 horas, sino también de forma permanente en su feed de Instagram.

En unas recientes declaraciones, la presentadora reafirmó su posición de apoyo al volante de Millonarios. Uribe aseguró que Guarín “es un hombre encantador”, además de tener en el centro de su vida a sus hijos, uno de ellos que tuvo con ella y se llama Jacobo.

La exprotagonista de Nuestra Tele señaló que, el deportista “tocó fondo” y agregó que está enfrentando un difícil momento que, seguramente, cambiará toda su vida, pero ella no duda en que saldrá adelante “como un ave fénix, de las cenizas”.

