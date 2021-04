Video | Este es el nuevo ‘carrazo’ que se compró ‘Epa Colombia’

En un video que publicó este viernes Daneidy Barrera, conocida popularmente en redes sociales como ‘Epa Colombia’, deja ver el nuevo carro que adquirió y que representa el éxito que la joven tiene con su empresa de keratinas.

En la grabación aparece primero junto a su novia, la futbolista Diana Celi, a quien le da un beso y luego pasa a mostrar su nueva adquisición, un convertible de alta gama modelo Mazda MX-5. “Amigas seré la empresaria del año te lo juro”, es el mensaje que aparece junto a esta publicación.

Mientras sorprendida y muy contenta se sube a su nuevo vehículo, de fondo suena la canción ‘El Makinon’ de de Karol G y Mariah Angeliq, que precisamente habla de un gran carro lujoso conducido por una mujer.

“Nosotros como Colombianos deberíamos sentirnos orgullosos de tener una mujer tan luchadora con un gran empresa que ayuda muchas mujeres a emprender y ser la más top número 1 en Colombia con keratinas”; “Se me aguan los ojos viendo tus vídeos, es tan hermoso ver que en este país es tan difícil emprender y salir adelante”; son algunos comentarios que recibió la empresaria.

Vea aquí el video:

Instagram

Epa Colombia defiende sus keratinas

“Vean la queratina de la Epa Colombiana (...) tan mala”, se escucha en los primeros segundos del video denuncia de una mujer que, aparentemente, compró y usó la línea morada de los productos de ‘Epa Colombia’. En medio de la polémica que se armó alrededor del tema, Barrera salió a defender sus productos y, en dos ocasiones, a través de historias en sus redes sociales, la joven aseguró que el daño en el cabello de la mujer no tenía nada que ver con sus productos, sino con el mal uso de ellos.

Para Daneidy hubo dos errores, el primero, que la estilista no siguió las instrucciones que ella ha dado en varias ocasiones respecto a sus productos, y el segundo, el cabello de la clienta, que asegura ser víctima de la fórmula química del tratamiento, ya estaba maltratado desde antes por la tintura que tenía aplicada.

“Vea esto tan horrible, parece una escoba ese pelo (...) como una chanda me dejó el pelo”, dice la mujer mientras muestra su cabello que, a simple vista, se ve enredado. La mujer, que en medio de las risas, muestra los supuestos resultados de la keratina de ‘Epa Colombia’, aseguró que aunque fue bien atendida en la empresa de Barrera cuando hizo el reclamo, Daneidy había sido ‘altanera’ y grosera con ella, y que no quería responder por el maltrato de su cabello.

Clienta que asegura que el tratamiento de keratina de Epa Colombia le dañó el cabello

Para ‘Epa Colombia’, las críticas de la mujer hacen parte de una estrategia para hacerle daño a su imagen y a la de su empresa.

“Si tu estás decolorada mi querida amiga, y tienes una decoloración barata, ¿para que se aplica el morado?, lo que necesitamos es restaurar el cabello, recuperarlo (...) el producto es muy bueno, pero si no lo sabe manejar el estilista pues vengan a mis peluquerías, cuento con más de 5 peluquerías certificadas y que están aprobadas como las mejores de Colombia”, dijo Daneidy que recordó que sus productos son naturales y que están dirigidos a personas de estratos uno y dos, que ganan un salario mínimo, y que no pueden acceder a queratinas que cuestan de $700.000 a $1.000.000. “Yo no soy de esas personas que roban por internet”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: