Alejandra Azcárate contó como ‘pone en su lugar’ a los seguidores que le coquetean

Si hay algo que siempre ha caracterizado a Alejandra Azcárate es su forma de decir las cosas “sin pelos en la lengua” y sin miedo a los ofensivos comentarios con los que constantemente agreden a las figuras públicas, y mucho menos, le preocupa lo que piensen sobre ella.

Como es costumbre, últimamente, la comediante activó su herramienta de ‘preguntas’ en su perfil de Instagram para interactuar un poco con sus seguidores y, como era de esperarse, volvió a dar de qué hablar en las redes.

En una de las casillas, le preguntaron a Azcarate si alguna vez algún hombre le había coqueteado por medio de los mensajes internos de Instagram. “Te han coqueteado personas por acá, como los espantas?”, escribió un usuario.

Con su sentido del humor, que gusta y disgusta, la bogotana dejó en claro que no apoya la infidelidad de ningún tipo en las parejas. Asimismo, reveló que a más de uno se le ha ido la mano enviando imágenes obscenas.

“Verdadero. hay muchos manes que me coquetean por acá, a mi eso me resulta muy extraño. De hecho hay unos tipos rarísimos, me mandan foto del pipi en primer plano. y que hago para espantarlos? entro a la cuenta de ellos miro quienes son las esposas y les copio la foto”, detalló.

Recientemente, la actriz dio de que hablar realizando la misma dinámica en sus redes, tras opinar de los influencers de hoy en día, tras recibir la pregunta si para ella era importante la educación.

“¿Para ti es importante el estudio?”, le preguntó uno de los usuarios, a lo que ella respondió mostrando su rechazo a los jóvenes que actualmente se vuelen famosos en redes sociales por los escándalos que protagonizan sin hacer mayor esfuerzo.

“No, no creo que es estudio sea importante, es fundamental. Soy promotora acérrima de la formación académica”, aclaró su posición frente al tema y agregó: “De hecho me aterra ver cómo muchos en esta nueva generación creen que la vida consiste en abrir redes sociales, ser famosos, acumular seguidores y ya... ¿y aquí qué? ”, expresó Azcárate, señalando su cabeza al final.

Debido a su respuesta, muchos de sus seguidores comentaron que se trataría de una indirecta para aquellas personas que se dedican a ganar dinero en las redes sociales, pues dejó en claro que no está de acuerdo con acumular miles de seguidores y no tener nada en la cabeza. Asimismo, manifestaron que ahora, tristemente, tiene más valor un influenciador que un profesional de cualquier carrera.

“Esa mujer tiene más que la razón, pero como ahora ‘lo malo es bueno y lo bueno es malo’”, “muy acertada”, “claro el estudio es fundamental, eso no tiene discusión. Lo que sí está en discusión en la mala educación en Colombia y lo que se le invierte”, “totalmente de acuerdo, ahora vale más un coach o influencer que un título en mano”, “por fin alguien lo dijo (emojis de aplausos)”, son algunas de los comentarios que generó su respuesta.

