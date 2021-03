Video | Policía confirma que delincuentes que robaron a familia en Bogotá frente a dos patrulleros, huyeron

Pese a que la patrulla "procedió a la persecución, desafortunadamente, logran huir", informaron en la Policía.

Desde el pasado lunes, en redes sociales, la ciudadanía ha dejado ver su indignación por un video en el que se ve cómo una familia del barrio La Alquería (localidad de Puente Aranda) es hurtada por dos delincuentes en moto, en presencia de dos patrulleros de la Policía.

Sucedió a eso de las seis y media de la mañana y el registro audiovisual da cuenta de cómo, pese a que los uniformados llegan a estar a menos de un metro de distancia de los delincuentes, no logran ni impedir el hurto ni capturarlos. De ahí los reproches de algunos ciudadanos.

Uno de los críticos de la actuación de los miembros de la Policía fue el hijo de dos afectados, quien escribió en redes sociales:

“Que impotencia. Así robaron a mis padres esta mañana en Bogotá. Lo que más duele es que esos tipos de la Policía al parecer trabajan en conjunto, porque los tenían a dos pasos y no hicieron nada. Qué desgraciados”.

En cuestión de un minuto y trece segundos, como muestra el filme, los sujetos en moto pasan cerca de dos hombres y una mujer que salen de una camioneta. Luego, llegan a la esquina, se devuelven y, arma de fuego en mano, amenazan a las víctimas del hurto.

Esculcan no solo las prendas de vestir de los residentes de la Alquería, sino sus maletas y hasta el interior del vehículo. En ese momento llegan los oficiales del Policía, que a menos de un metro, no logran inmovilizarlos. Después, los patrulleros los siguen, pero no pudieron alcanzarlos.

Hurto en moto en la localidad de Puente Aranda, Bogotá

Acerca de la persecución, el mayor Ronald Mariño, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, manifestó que no fue fructífera.

“La patrulla procede a la persecución y desafortunadamente, logran huir. Por estos hechos, la Policía Nacional inicia investigaciones pertinentes y seguimiento a cámaras para establecer el paradero y dar captura a estos delincuentes”, aseguró el mayor Mariño.

Inseguridad, una problemática que inquieta en Bogotá

Pese a que las cifras de inseguridad en Bogotá muestran una tendencia a la baja, al menos las de enero y febrero, dado que aún no se ha publicado el informe de marzo, este último mes se han perpetrado homicidios que han inquietado a quienes residen en la capital.

El 10 de marzo se registró un tiroteo en la calle 79 con carrera Séptima en la capital colombiana. El hecho ocurrió cerca del Club El Nogal y el reporte inicial fue de dos personas fallecidas por esta balacera en zona comercial de Bogotá. Una de las víctimas fue el patrullero de la Policía Edwin Caro Gómez, quien recibió un disparo en la cabeza cuando requirió a un hombre en moto para requisarlo.

Un día después, el 11 de marzo, hubo dos nuevas víctimas de tiroteos, solo que en el centro de Bogotá, concretamente en la calle quinta con 17.

A falta del informe de marzo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en febrero de este 2021 los homicidios se redujeron en comparación con el mismo mes del año pasado. En febrero pasado, se registraron 73 homicidios mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 95 (la reducción fue del 23,2 %).

El porcentaje que cayó este delito en 2020, en relación con 2019, fue solo de 1,9 % (se pasó de 1.052 homicidios a 1.032).

Los hurtos de celulares, que en la capital han dejado víctimas mortales como Oswaldo Muñoz, a quien asesinaron por despojarle un dispositivo móvil en TransMilenio en octubre de 2020, también mermaron en febrero: hubo 8.322, cuando en el segundo mes del año pasado la cifra fue 10.833.

SEGUIR LEYENDO: