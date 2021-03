Estás son las vacunas que recibirá cada departamento en la nueva tanda de entregas del Gobierno nacional

/ Colprensa

El Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando con una nueva tanda de entregas para las entidades territoriales colombianas. La misma fue legalizada el pasado 24 de marzo por el Ministerio de Salud y Protección Social y asigna 387.297 dosis de vacuna del laboratorio Sinovac, de las 774.320 que llegaron al país el fin de semana pasado.

De igual manera, se pone en ejecución, por segunda vez, la nueva fórmula de distribución, con la que la mayoría de departamentos estarán acopiando más biológicos que en otras ocasiones, mientras que otros 13 no recibirán dosis, al menos mientras demuestran un mayor avance en su ritmo de vacunación.

Así las cosas, y basándose tanto en los datos del reporte diario de vacunación del Ministerio de Salud con corte al 23 de marzo de 2021, como en el número de personas entre 70 y 79 años de cada entidad territorial —según las cuentas oficiales en el país hay 2.128.764—, dicha cartera determinó que las vacunas serán distribuidas de la siguiente manera:

Antioquia 63.926

Atlántico: 8.629

Barranquilla: 14.388

Bogotá: 72.457

Bolívar: 8.439

Boyacá: 12.415

Caldas: 11.496

Caquetá: 2.584

Cartagena: 9.043

Casanare: 2.378

Cesar: 8.180

Cundinamarca: 23.475

La Guajira: 5.350

Meta: 7.315

Nariño: 13.809

Norte de Santander: 14.266

Quindío: 7.139

Risaralda: 11.749

San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 480

Santa Marta: 4.275

Santander: 21.351

Tolima: 14.798

Valle del Cauca: 46.059

Cabe recordar que, esta decisión toma como base la Resolución 360 de la cartera del ministro Fernando Ruiz, en la que se establece la nueva fórmula de distribución. La misma, a grandes rasgos, señala que no recibirán vacunas aquellas entidades territoriales que no tengan al menos cierto porcentaje de ejecución de dosis aplicadas frente a las recibidas, con el fin de no afectar el proceso de inmunización de aquellos departamentos que están a punto de quedarse sin dosis.

Así las cosas, el primer documento hablaba de un margen de 50,7 por ciento, que para esta ocasión creció al 64,93 por ciento, dados los avances en cantidad de personas inmunizadas que han alcanzado las entidades territoriales entre uno y otro. En palabras de Ruiz, la nueva formula “no aplica sino para esta entrega de vacunas que se hizo este fin de semana y en las próximas, de acuerdo con la progresión que tengan los departamentos se continuará dando la entrega según la velocidad de aplicación también”.

Con esto, en la nueva tanda de entregas no recibirán viales Amazonas (53,2 por ciento), Arauca (55,7 por ciento), Buenaventura (31,3 por ciento), Cauca (60,6 por ciento), Chocó (47,8 por ciento), Córdoba (63,6 por ciento), Guainía (63 por ciento), Guaviare (58,1 por ciento), Huila (55,8 por ciento), Magdalena (64,4 por ciento), Putumayo (51,3 por ciento), Sucre (56,9 por ciento) y Vichada (45,4 por ciento).

Ruiz ya había justificado el funcionamiento de la resolución en la noche del pasado 23 de marzo, cuando señaló que, “nosotros tenemos claro que hay lugares del país donde hay mayor dificultad para aplicar vacunas debido a sus condiciones territoriales, a la dispersión, a la dificultad para llegar a algunos de los sitios; y eso nos hace que no podamos atrasar unos departamentos que tienen unas características diferentes y que van a una velocidad superior, por otros lugares del país donde esa velocidad se está dando de esa manera”.

El funcionario también recordó que, la apertura de esta nueva etapa no significa el final de la vacunación para la población mayor de 80 años que no hayan logrado inmunizarse durante el periodo de etapa uno. Así mismo, señaló que, “recordamos a los departamentos que dentro de las dosis asignadas, tienen que también de manera expedita, entregar las dosis correspondientes a las fuerzas militares, a la policía y a los regímenes especiales en las vacunas que les correspondan”.

Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, hasta la medianoche del pasado 24 de marzo ya se habían aplicado en Colombia un total de 1.385.503 dosis de la vacuna contra el covid-19. La cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 72.274 personas.

SEGUIR LEYENDO: