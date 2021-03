Colombia registra 4.946 nuevos contagios de covid-19, este martes 23 de marzo

/ Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este martes 23 de marzo, 4.946 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 28.574 pruebas de las cuales 21.484 son PCR y 7.090 de antígenos.

El informe también señala que, 126 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 62.274 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 2.347.224 contagiados, de los cuales 37.080 son casos activos y 2.239.936 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 1.151 contagiados, seguido de Barranquilla con 897 y en tercer lugar Bogotá con 850.

Hay 1.536 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta la medianoche del pasado lunes 22 de marzo ya se habían aplicado en Colombia un total de 1.238.259 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 60.324 personas.

De igual manera, se detectó un ligero aumento en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 23.251 dosis, de las cuales 2.475 corresponden a la segunda inyección.

Con ello, sin embargo, se estima que faltan 1.318 días, es decir, aproximadamente tres años y medio, para que el 70% de la población esté inmunizada contra el coronavirus.

El calculo lo hizo Peter Griggs, de la empresa Deep Ai, quien creó una especie de calculadora en línea, a través de la cual se hace un aproximado de los días que le faltan a cada país para lograr la inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta el total de la población, los que ya están vacunados y los que se necesitan para esta meta.

Según los datos recogidos por la página, en nuestro país se ha vacunado al 1,19 % de la población y diariamente se está inmunizando al 0,10%. Según el último reporte del Ministerio de Salud, con corte a las 23:59 horas del 21 de marzo, en Colombia se habían aplicado 1.215.008 dosis a la población.

El panorama comparado con los países fronterizos está de la siguiente manera. A Ecuador le faltarían 2.537 días (casi siete años), a Perú 1950 (un poco más de cinco años), a Brasil 887 (dos años y medio) y a Venezuela 33.055 (más de 90 años), esta última teniendo en cuenta que del vecino país no es fácil obtener información oficial sobre las cifras de contagios de coronavirus ni de vacunados.

Por otro lado, el país más adelantado es Israel, que en tan solo 48 días ya logrará la inmunidad de rebaño y en América Latina este logro lo tendría Chile en 73 días.

Los datos de la Encuesta Nacional de Vacunación además revelaron que el 69 % de las mujeres y 73 % de los hombres se vacunaría sin ninguna duda. Además, que sería la población más joven la que más se rehúsa a aplicarse la vacuna, pues entre los encuestados de 18 a 59 años solo el 68 % se vacunaría, mientras que en poblaciones mayores como entre 60 y 79 años el 82 % confía en la vacuna y el 73 % de los mayores de 80 se aplicaría el biológico contra el virus.

Sobre las razones para no vacunarse, el 43 % de los encuestados argumentó desconfianza en la efectividad de las vacunas, el 19% tiene miedo a los efectos secundarios, el 10 % no cree en las vacunas, el 7 % no la considera necesaria y el 4% prefiere ver la efectividad en las primeras etapas para animarse. Finalmente, llama la atención que hay un 1 % que todavía no cree en el coronavirus.

