Colombia

Asesinato del periodista Mateo Pérez desató ola de indignación y críticas al Gobierno Petro: “Lo asesinó un gestor de paz”

Detrás del crimen estarían las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que fue designado gestor de paz por la administración de Gustavo Petro

Guardar
Google icon
Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, presuntamente, por las disidencias de las Farc - crédito @NilsonJavierB/X
Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, había sido reportado como desaparecido el 5 de mayo de 2026 - crédito @NilsonJavierB/X

El cuerpo del periodista Mateo Pérez, que había sido reportado como desaparecido el 5 de mayo de 2026, fue encontrado en una zona rural ubicada entre las veredas Palmichal y El Hoyo (Briceño, Antioquia). Según testigos, el joven fue interceptado por hombres armados –presuntamente miembros de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá– que lo obligaron a ir con ellos y, presuntamente, lo torturaron antes de matarlo.

La familia del joven comunicador no había podido entrar a la zona donde al parecer había sido abandonado su cuerpo. Sin embargo, el 8 de mayo, fue recuperado y una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) lo recibió.

PUBLICIDAD

El caso desató una ola de indignación entre políticos y periodistas, que rechazaron el crimen y criticaron el ambiente de inseguridad en el que trabajan los comunicadores en las regiones. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que hizo énfasis en el peligro que corren los periodistas en Colombia.

A los periodistas los matan cuando salen del periódico, cuando entran a la emisora, cuando hacen reportería en una zona vedada o cuando preguntan por algo que los poderes de facto quieren mantener en silencio. Les asesinan por hacer su trabajo”, indicó en un comunicado.

PUBLICIDAD

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, hizo lo propio, expresando su solidaridad y condenando el contexto de violencia que permea el oficio del periodismo en Colombia.

Me produce profunda tristeza la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda. El ejercicio del periodismo debe estar libre de violencia. Toda muerte de un periodista afecta la libertad de prensa, esencia de una sociedad democrática”, señaló.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @cuervoji/X
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @cuervoji/X

La directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, Gloria Cuartas, reaccionó solicitando al comisionado de Paz, Otty Patiño, si alias Calarcá sigue en diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Mateo Pérez, asesinado por disidencias de alias “Calarcá” en zona rural de Briceño” Asesinan periodistas, Firmantes del Acuerdo de PAZ. Imponen el miedo y la violencia pido @ComisionadoPaz nos ayude a esclarecer si con este señor están en conversaciones", señaló.

Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, exigió explicaciones sobre los diálogos de paz con alias Calarcá tras el asesinato de Mateo Pérez - crédito @GloriaCuartas/X
Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, exigió explicaciones sobre los diálogos de paz con alias Calarcá tras el asesinato de Mateo Pérez - crédito @GloriaCuartas/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que una comisión de Medicina Legal se dirige al lugar donde se encuentra el cuerpo del periodista para adelantar las diligencias que permitan confirmar plenamente su identidad.

Asimismo, expresó su rechazo por el crimen cometido y señaló como responsable político al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la implementación de la Paz Total. “Entre más criminal, mejor lo trata el Gobierno Petro”, aseveró.

Conocí a los padres y al hermano de Mateo: una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor. Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue autoinfligido por la paz total y por contemporizar con cuánto bandido aparece”, añadió.

El gobernador Andrés Julián informó que una comisión de Medicina Legal se encargará de identificar el cuerpo de Mateo Pérez. Hizo crítica al Gobierno Petro - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador Andrés Julián informó que una comisión de Medicina Legal se encargará de identificar el cuerpo de Mateo Pérez. Hizo crítica al Gobierno Petro - crédito @AndresJRendonC/X

El exministro de Defensa y exaspirante a la Presidencia Juan Carlos Pinzón se unió a las reacciones, lamentando el asesinato del periodista e insistiendo en la necesidad de que las autoridades combatan con contundencia a los actores armados responsables de este tipo de crímenes.

A la barbarie del terrorismo y los violentos se les debe responder con fuerza, contundencia, y determinación. La sociedad como un todo debe dar un grito de independencia y libertad contra la criminalidad. Acompañamos en su dolor a la familia y amigos del periodista Mateo Pérez”, escribió.

El exministro Juan Carlos Pinzón Bueno expresó su rechazo ante el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @PinzonBueno/X
El exministro Juan Carlos Pinzón Bueno expresó su rechazo ante el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @PinzonBueno/X

Un mensaje similar publicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que hizo una crítica directa al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la implementación de su política de Paz Total que, a su juicio, derivó en este hecho de violencia.

Se refirió específicamente al hecho de que alias Calarcá, cuyas disidencias estarían detrás del homicidio, es un “gestor de paz”.

Que dolor esto. Duele la muerte de Mateo. Lo mató la “Paz Total” de Petro. Lo asesina el grupo criminal frente 36 de las Farc de alias “Calarcá”, quien tiene 2 puestos: uno como cabecilla y otro como “Gestor de Paz” de Petro. Que pronto cese la horrible noche. Solidaridad con la familia de Mateo y con sus amigos", indicó.

El alcalde Federico Gutiérrez condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @FicoGutierrez/X

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, también hizo una crítica centrada en la presunta participación de las disidencias de alias Calarcá en el asesinato del comunicador, cuestionando el hecho de que el cabecilla sea un gestor de paz designado por el Gobierno.

A Mateo Pérez lo asesinó un gestor de paz. Como padre, le envío mi abrazo solidario a su familia. La vida de un joven periodista se vio apagada por la barbarie criminal que sigue desangrando regiones enteras de Colombia”, indicó.

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @juanmanuelgalan/X
El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @juanmanuelgalan/X

El periodista José Guarnizo, director de Vorágine, expresó su dolor por el asesinato de Mateo Pérez, comunicador al que destacó por su trabajo. Publicó fotografías que muestran su labor de campo y su pasión por la reportería.

Descansa en paz Mateo, joven reportero, y poeta. Así te recuerdan tus amigos. Contar historias en este país es una condena a muerte. El Norte de Antioquia está secuestrado por las disidencias y el Clan del Golfo. En Briceño hasta vigilan a la gente con drones. No hay palabras”, expresó.

El periodista José Guarnizo condenó el asesinato del colega Mateo Pérez - crédito @JoseGuarnizoA/X
El periodista José Guarnizo condenó el asesinato del colega Mateo Pérez - crédito @JoseGuarnizoA/X

La Agencia de Prensa del IPC rechazó el asesinato del joven y condenó la inseguridad a la que se enfrentan los colegas que ejercen el oficio, sobre todo, en las regiones, donde operan los grupos armados.

Desde la Agencia de Prensa del IPC rechazamos y condenamos este acto atroz contra el periodista Mateo Pérez y contra todas aquellas acciones violentas que atenten contra la libertad y la vida de los y las periodistas regionales. Que nuestro ejercicio periodístico no nos cueste la vida”, precisó.

La Agencia de Prensa IPC condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez, haciendo una crítica sobre el riesgo que corren los comunicadores por su oficio - crédito @IPCoficial/X
La Agencia de Prensa IPC condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez, haciendo una crítica sobre el riesgo que corren los comunicadores por su oficio - crédito @IPCoficial/X

Temas Relacionados

Periodista Mateo PérezCuerpo de Mateo PérezBriceño, AntioquiaAlias CalarcáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

La Alcaldía Municipal hizo un llamado a la calma y pidió a los actores armados excluir a la población de la violencia, mientras familias permanecieron escondidas durante más de una hora

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La argentina confirmó su regreso al país, a cuatro años de su más reciente presentación, con un nuevo espectáculo en vivo

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La Dian aclaró qué tarifas volverán a aplicarse tras la suspensión del decreto que aumentaba la retención en la fuente: “No elimina la obligación”

La entidad informó que, tras la decisión provisional del Consejo de Estado, desde el 8 de mayo de 2026 vuelven a aplicarse las disposiciones vigentes antes de la expedición de la norma demandada

La Dian aclaró qué tarifas volverán a aplicarse tras la suspensión del decreto que aumentaba la retención en la fuente: “No elimina la obligación”

Fotos en ropa interior, en el gimnasio y en el baño; así habría sido el acoso sexual ejercido por el general (r) Zapateiro: “Déjame verte en tus cucos”

El excomandante del Ejército Nacional fue imputado por la Fiscalía, pero se declaró inocente

Fotos en ropa interior, en el gimnasio y en el baño; así habría sido el acoso sexual ejercido por el general (r) Zapateiro: “Déjame verte en tus cucos”

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Una comisión humanitaria recibió el cadáver tras cuatro días de búsqueda. El comunicador había desaparecido mientras cubría el conflicto armado en la región

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

⁠Reykon reveló cómo Karol G llegó a ser su corista cuando estaban empezando en Medellín: “Enriqueció el show”

Deportes

Atlético Bucaramanga sigue anunciando bajas para el segundo semestre de 2026: despidió a un importante jugador

Atlético Bucaramanga sigue anunciando bajas para el segundo semestre de 2026: despidió a un importante jugador

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Video: James Rodríguez y su serie documental de Netflix tienen nuevo tráiler

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el partido clave de la Tricolor por el cupo al Mundial Sub-17 Femenino