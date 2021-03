“¡Jesucristo, es horroroso!”: la divertida y particular reacción de Camilo al verse sin barba

Cómica reacción de Camilo al verse sin barba. Foto: captura de pantalla TikTok El Hormiguero.

El cantante colombiano Camilo Echeverry no ha dejado de ser nombrado en redes sociales por sus recientes sencillos, su matrimonio con la también artista Evaluna Montaner y algunas otras controversias. Sin embargo, esta vez varios usuarios en TikTok viralizaron un video en el que se observa al intérprete de Ropa Cara quedar anonadado tras verse sin barba.

La escena ocurrió mientras grababa un TikTok con el presentador Pablo Motos, del programa de entretenimiento español El Hormiguero 3.0, quien probó un filtro de esa aplicación que quita el vello facial. En primera instancia, Motos probó el efecto en él y después giró su celular para que Camilo se viera, a lo que, muy sorprendido, el cantante dijo:

“Ohh. ¡Jesucristo, es horroroso!”, mientras se tapaba la boca, en señal de su sorpresa y Motos se reía a carcajadas. El presentador giró de nuevo el celular hacia él y Camilo le dijo que él si se veía “con dignidad”, a lo que el español le respondió que él se veía “como un niño de 13 años”.

Camilo estuvo en el programa español, donde habló de su nueva canción ‘Machu Picchu’, en la que sorprendió hablando sobre el pacto que tiene con su esposa, la actriz y cantante venezolana Evaluna Montaner, a la hora de grabar los videoclips.

“Es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí mi esposa es lo máximo”, explicó el cantante colombiano.

Además, en otros apartes de la entrevista con Pablo Motos, el paisa aseguró que “en un videoclip yo sólo puedo besar a mi mujer... Pero mi esposa si se da besitos en novelas con otros chicos. Me hago el superado”, expresó el paisa.

Lanzamiento de ‘Machu Picchu’

A través de sus redes sociales, el cantante colombiano Camilo anunció la llegada de una nueva canción, de la mano de su esposa, Evaluna Montaner. Luego de una gran expectativa, salió a la luz ‘Machu Picchu’, una canción que hará parte de su siguiente álbum de estudio que, como él mismo lo anunció, saldrá a la luz el próximo 5 de marzo.

“Ay dime qué viste, cuando me viste, sé sincero. Ay dime qué pasa, cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loco, pero tú más loco, de haberte fijado en mí”, dice el coro de la canción que luego de ‘Favorito’, y ‘Amén’ hace que la pareja una de nuevo sus voces en un estudio de grabación.

La canción hará parte de ‘Mis Manos’, el nuevo trabajo discográfico del paisa, que saldrá en unos cuantos días, y que también incluiría canciones como ‘Ropa cara’, ‘BEBÉ’ y ‘Vida de Rico’.

Las críticas sobre ‘Machu Picchu’ no se hicieron esperar por parte de ciudadanos originarios de Perú que, en el video de la canción, que ya supera los cinco millones de vistas, y está en el número uno de tendencias de YouTube, dejaron saber su inconformidad con el nombre de la canción que, según ellos, no le hace honor a uno de los lugares del mundo más apetecidos por los turistas.

La canción, y el videoclip, tiene una duración de 2:57 y, en sus letras, solo menciona al lugar en una ocasión, y no hace referencias audiovisuales literales de la ciudadela inca.

“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, dice el verso de la canción del artista originario de Medellín.

El cantante, quien se dio a la tarea de explicar sus intenciones con el título de la canción, que tiene indignado a más de un ciudadano peruano, dijo que su canción era un regalo para sus seguidores de dicho país pues, según él, fue uno de los primeros territorios latinoamericanos que le abrieron las puertas a su música.

“Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta (...) Perú fue el primer país que le abrió las puertas a mi música (…)No he podido recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas”, dijo Camilo para la revista Somos de dicho país.

Según explicó el colombiano, quien saltó a la fama luego de presentarse la versión nacional del Factor X, la canción se construyó gracias a un charango, un instrumento, que se asemeja a una guitarra, que sus seguidores peruanos le regalaron en una de sus visitas allí, “cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí”.

